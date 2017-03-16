Украина ввела санкции против банков с российским капиталом

Президент Украины Пётр Порошенко ввёл санкции в отношении пяти банков с российским капиталом, передаёт «Интерфакс». В рамках санкций украинским Сбербанку и ВТБ, Проминвестбанку (принадлежащему ВЭБ), VSбанку («дочке» Сбербанка) и БМ Банку (принадлежащему ВТБ) запрещается выводить средства за пределы страны.

Санкции введены сроком на один год. Решение о применении санкций в отношении банков с российским капиталом было принято 15 марта на заседании Совета национальной обороны и безопасности. На этом же заседании было решено ввести транспортную блокаду территорий, контролируемых Луганской и Донецкой народными республиками.

Напомним, за последние несколько недель в Украине произошла серия нападений на банки с российским капиталом. В Киеве активисты заложили бетонными блоками вход в головной офис украинского Сбербанка, а в разных областях Украины несколько десятков банкоматов «дочек» российских банков были залиты монтажной пеной. Нападению также подверглось отделение Альфа-банка в Киеве, который в санкционный список не попал.

Стоит отметить, что украинский Сбербанк в середине марта ввёл ограничения по безналичным операциям, а 16 марта фактически заблокировал расходные операции по кредитным картам.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Global Look Press