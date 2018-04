Учёные УрФУ открыли новую планету размером с Юпитер

Учёные международного проекта по поиску экзопланет, основанного в Коуровской астрономической обсерватории УрФУ, обнаружили новую планету вне Солнечной системы, сообщает пресс-служба вуза. Открытие было сделано совместно с астрономами из Бельгии, США, Англии, Франции, Нидерландов, Турции, Португалии, Литвы, Италии и Канады и опубликовано в журнале Publications of the Astronomical Society of the Pacific.

Планета получила название KPS-1b, она обращается вокруг звезды, похожей на Солнце, с периодом 40 часов. Масса и размеры KPS-1b близки к характеристикам Юпитера, но температура её атмосферы гораздо выше, чем у Юпитера.

Цель международного проекта УрФУ Kourovka Planet Search — поиск транзитных внесолнечных планет (экзопланет). В рамках проекта астрономы наблюдали участки в созвездиях Лебедь, Кассиопея и Большая Медведица. По словам исследователей, нынешнее открытие уникально тем, что признаки наличия экзопланеты (транзиты) впервые были найдены по данным, полученным американским астрономом-любителем с помощью телескопа с диаметром зеркала всего 28 см.

Поиск новых экзопланет и их исследования позволяют учёным приблизиться к пониманию того, как сформировалась и эволюционировала Солнечная система.