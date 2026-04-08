Участник СВО и топ-менеджер Аркадий Елизаров зарегистрировался на праймериз «Единой России» по выборам в ЗакСО по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 20

Участник специальной военной операции Аркадий Елизаров зарегистрировался для участия в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по выборам в Законодательное собрание Свердловской области (ЗакСО) по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 20 (Нижний Тагил).

Аркадию Елизарову 61 год, в 1986 году он окончил Челябинское высшее военное Авиационное Краснознамённое училище штурманов им. 50-летия ВЛКСМ. В настоящее время является руководителем благотворительного фонда «Русь».

В 2004 году окончил Шведскую школу бизнеса по специальности «Менеджмент и управление компанией», в 2007-м получил диплом Бизнес-школы MBA. Обладатель Всероссийской премии «Топ-менеджер Российской Федерации». За строительство терминала и предоставление помещений к первой выставке «Екатеринбург EXPO–2011» получил благодарность от правительства Свердловской области, за подготовку проведения встречи глав государств ШОС и первого саммита БРИК — благодарность главы Екатеринбурга.

Аркадий Елизаров занимается благотворительностью, участник областной целевой программы «От сердца к сердцу», внёс вклад в строительство госпиталя инвалидов войны, памятника войнам-интернационалистам «Чёрный тюльпан». Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу. Штурман стратегической авиации Военно-морского флота СССР.

Напомним, ранее ветеран СВО Александр Петраков зарегистрировался для участия в праймериз «Единой России» по выборам в ЗакСО по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21.