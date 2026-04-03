Ветеран СВО Александр Петраков примет участие в праймериз «Единой России» по выборам в Заксобрание Свердловской области по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21

Ветеран специальной военной операции Александр Петраков зарегистрировался для участия в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по выборам в Законодательное собрание Свердловской области (ЗакСО) по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21.

«В Свердловское региональное отделение партии “Единая Россия” мною поданы документы для участия в качестве кандидата в предварительном голосовании по выборам в Законодательное собрание Свердловской области по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу №21, которое пройдёт с 25 по 31 мая 2026 года», — написал Александр Петраков в своих соцсетях.

Александр с первых дней СВО ушёл добровольцем в разведывательное спецподразделение. В ходе выполнения боевого задания был тяжело ранен, лишился руки. Награждён медалью «За отвагу». Сегодня активно занимается общественной и просветительской работой, выступает с лекциями перед молодёжью, является лектором Российского общества «Знание». Лауреат премии «Офицеры России» в номинации «Герой СВОего времени». Член Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания.

Партия «Единая Россия» в ходе праймериз предоставит преференции для участников СВО. К результату голосования каждого участника специальной военной операции автоматически добавляется 25% от набранных голосов. Кроме того, для участников СВО организуют обучение и сопровождение на площадке Высшей партийной школы. На сайте праймериз ЕР участники СВО отмечены специальным значком.

Отметим, что сейчас депутатом ЗакСО от Тагилстроевского избирательного округа является председатель первичной профсоюзной организации ЕВРАЗ НТМК Владимир Радаев.