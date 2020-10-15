«У него сгорели лёгкие». На 42-м году жизни скончался член олимпийской сборной из Нижнего Тагила

В Екатеринбурге скончался уроженец Нижнего Тагила Данил Халимов, занимавший должность замначальника отделов кадров УМВД столицы Урала. По информации URA.RU, мужчина последние четверо суток был на аппарате ИВЛ. Однако, получить результат теста на коронавирус Халимов не успел.

«У него были признаки ОРВИ, он дважды вызывал скорую, но ему отказывали в госпитализации. В итоге он попал в реанимацию и умер спустя четыре дня. У него сгорели лёгкие», — рассказал собеседник издания.

Данил Халимов родился в 1978 году в Нижнем Тагиле. Он успел получить звание мастера спорта международного класса по греко-римской борьбе, был участником Олимпийских игр, на которых занял 5 место, также был призёром чемпионата Европы и Мира.