Telegram оспорил в ЕСПЧ штраф за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования

Мессенджер Telegram направил в Европейский суд по правам человека жалобу на решение Мещанского суда, согласно которому он был оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, со ссылкой на юриста «Международной Агоры» Дамира Гайнутдинова пишут «Ведомости».

Истец считает, что привлечение компании к административной ответственности нарушает право свободно распространять информацию, гарантированное статьёй 10 Конвенции о защите прав человека. Telegram также отмечает, что ФСБ требовала неограниченного по времени доступа к конфиденциальной переписке шести возможных пользователей мессенджера, не предоставив судебных актов и не установив никаких гарантий безопасности передаваемой информации.

По мнению компании, российские суды фактически возложили на себя функции обвинения. Истец обращает внимание на то, что дело затрагивает не только его интересы, но и права пользователей сервиса, однако оно было рассмотрено в отсутствие защитника, представителя ФСБ и гособвинителя.

Ранее Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ. Мессенджер требовал признать недействительным приказ ведомства от 19 июля 2016 года, на основании которого его оштрафовали на 800 тысяч рублей из-за отказа передать ключи для расшифровки сообщений.

Тогда же Роскомнадзор дал Telegram 15 дней, чтобы предоставить ФСБ ключи шифрования. Юрист компании заявил, что они не могут выполнить это требование, потому что считают своей обязанностью сохранить тайну переписки. В случае неисполнения требований «операторы связи должны будут ограничить доступ к ресурсам компании».