«Театр сегодня не обслуживает литературу». Екатеринбургские критики оценили спектакль «Мёртвые души» Нижнетагильского драматического театра

В Нижнетагильский драматический театр в конце прошлой недели приехала группа критиков областного Союза театральных деятелей (СТД) в рамках составления программы фестиваля «Браво!». В Нижнем Тагиле специалисты посмотрели «Мёртвые души» режиссёра Андрея Гончарова и художника Константина Соловьёва из Петербурга. Премьера спектакля прошла в конце ноября 2020 года и вызвала бурю эмоций у зрителей — от всеобъемлющего восторга до полного неприятия. Журналист «Афиши МС» Екатерина Баранова поговорила с известными театральными критиками свердловского СТД о том, с чем связана такая зрительская реакция и почему такие спектакли нужны современному театру как воздух.

В новой постановке Андрея Гончарова, который знаком тагильским зрителям по ещё одному громкому спектаклю «О любви», герои Николая Гоголя катаются на электросамокате, устраивают дискотеки, используют противогазы для защиты от неприятных запахов и неприятных персонажей. Даже не самый внимательный зритель найдёт здесь очень узнаваемые черты современности: проблемы домашнего насилия и ЛГБТ. В общем, сумасшедший коктейль, который пришёлся по вкусу далеко не всем зрителям.

«Это, конечно, спектакль постмодернистский, визуальный, прежде всего рассчитанный на образное восприятие. При этом он сохраняет концепцию гоголевской поэмы — роуд-муви. Поскольку путешествие Чичикова не привязано к определённому времени, это вечное путешествие, спектакль насыщен образами культуры, которые тоже вечны: это музыка Моцарта, итальянские картины. Они не считываются, может быть, вашим зрителем — видимо, публика больше ориентирована на вербальное, сюжетное восприятие, а к образному она ещё не приучена, но постепенно начинает проникаться. Несмотря на длительное сопротивление, несмотря на то, что именем Валерия Павловича Пашнина освящена эта сцена и всегда будет освящена, такие спектакли должны появляться хотя бы как альтернатива основному мейнстриму театра. Этот спектакль не стыдно было бы показать не то что в Екатеринбурге, его спокойно можно было бы вывезти в европейские города. Что мне показалось ценным — здесь нет навязанной продекларированной идеи, что бывает свойственно спектаклям, поставленным по классическому тексту. В финале авторы делают памятник Гоголя в виде диктатора, который распинает народ, но делают это не прямолинейно, поэтому такой образ может появиться в сознании, а может и не возникнуть. Это свойство режиссёра Гончарова и художника Соловьёва — они не публицисты, они именно художники, а художника можно трактовать по-разному. Поэтому спектакль достоин, он шире многого из того, что мы видели по “Мёртвым душам” раньше. Он не может не полюбиться зрителям, потому что он очень красивый, а красота действует на всех», — уверена театровед, кандидат искусствоведения, научный руководитель Школы театральной критики Свердловского отделения СТД РФ Наталия Щербакова.

Сюжет в новых «Мёртвых душах» Нижнетагильского драматического театра развивается нелинейно, главенствующее место занимает своя особая эстетика и символизм. При этом со сцены звучит классический текст Гоголя. Забавно, что в соцсетях тагильчане особенно возмущались тем, что петербургские постановщики опорочили классику «современными технологиями и словечками».

«Зритель, даже провинциальный зритель, — это всё-таки неоднородное образование. Многое зависит от насмотренности, возраста и какой-то подготовки. Мы сегодня сидели в окружении молодых людей, никакого раздражения от них я не слышала даже при том, что кто-то чего-то не понял. Мне кажется, что люди, которые любят театр, должны это непременно поддерживать. И вообще сегодня ориентироваться только на театр, который мы уже знаем, как бы мы его ни любили, немного странно. Невозможно в одну реку входить 250 раз, как бы мы это ни умели делать. Неизбежно будет приходить другой, новый театр. Баталии по этому поводу в Москве уже давно свершились, и эта революция докатывается сюда. Пусть не пугает то, что зритель негативно реагирует, это просто говорит о том, что он ещё не готов. Но этот процесс запущен. Здесь нужно не забывать важное: если классика записана в разряд вечности, то она должна проходить проверку новым временем. Видит ли новое время какие-то смыслы? А может быть, не видит, может быть, это скучно, может быть, Гоголь давно в инвалидном кресле и не ходит давно. Ничего в этом страшного нет. Мне нравится, что ваш театр идёт на это, и это его смелость безусловная», — говорит драматург, театральный критик Татьяна Филатова.