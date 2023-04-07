Тагильский weekend топ-9: stand-up в любимом баре, Тотальный диктант, гонки на горных лыжах в купальниках, акулы и мурены, движение воздуха в картинах и турнир по настольной игре 

О том, чем заняться с 7 по 9 апреля

Выходные — это возможность переключиться с привычного темпа жизни, наполнить себя радостью и вдохновением. Предлагаем сходить на фотовыставку, поговорить с художницей о современном искусстве, попрактиковаться в английском языке, оказаться внутри аквариума с пираньями, посмеяться от души в ламповой атмосфере бара и прокатиться на горных лыжах в купальниках. Подробнее об интересных мероприятиях предстоящего уик-энда читайте в нашей подборке.

Концерт «Гора песен #24» (18+)

7 апреля в 19:00

в баре «Гора»

Концерт «Гора песен» в двадцать четвёртый раз соберёт в одном творческом пространстве артистов и музыкантов разных жанров. В эту пятницу в баре выступят Василий Безбородов, Дмитрий Перов, Трио «Тихий шум», Яна Калинина, Георгий Ястребов, Ирина Самченко и другие талантливые исполнители.

Разговорный клуб английского языка (16+)

7 апреля в 19:30

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Для всех желающих, готовых попрактиковать свои знания английского языка открыт разговорный клуб. Встречи проходят в читальном зале культурного центра, поэтому для участия необходимо предъявить или приобрести на месте читательский билет и знать язык на уровне А2 и В2. Организаторы отмечают, что такие встречи будут планироваться раз в неделю в пятницу вечером или в субботу днём. Занятия согласуются заранее.

«WOW-день: закрытие горнолыжного сезона» (16+)

8 апреля в 13:00

на горе Белой

В эту субботу организаторы приглашают спуститься с горы в купальных и карнавальных костюмах и завершить горнолыжный сезон. В этом году экстрима и зрелищности добавит бассейн в конце трассы, а всех гостей ждут вкусные шашлыки на природе, музыка, конкурсы и множество призов от спонсоров и партнёров «WOW-дня». Маленькие любители горнолыжного спорта смогут попрыгать на батутах. Для участия в костюмированном шоу открыта обязательная предварительная регистрация.

Тотальный диктант (12+)

8 апреля в 13:00

на 35 площадках города

В этом году Нижний Тагил стал столицей Тотального диктанта. Центральное место проведения диктанта — Демидовский железоделательный завод в Черноисточинске (Арт-резиденция), где текст будет читать автор Василий Авченко. Если русский язык не является для участника родным, можно написать диктант в Нижнетагильском государственном профессиональном колледже имени Демидова. Для регистрации на удобной площадке необходимо авторизоваться на сайте Тотального диктанта, сделать это можно через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также регистрация доступна по электронной почте. Количество мест на площадках ограничено.

Турнир по настольной игре «Кофе» (16+)

8 апреля с 12:00 до 18:00

в детской библиотеке № 1 по улице Карла Маркса, 11

В эту субботу сообщество любителей настольных игр «Слон» проведёт турнир по игре «Кофе» от издательства «GaGaGames». Каждому участнику предстоит вырастить кофейные зёрна на собственных плантациях — составить наилучшую цепочку из версий одинаковых действий, включающих в себя сбор, посадку, сушку, варку и доставку молока. Правила знать заранее не требуется, они объясняются в процессе игры.

Открытие фотовыставки «Дыхание волн» — Роберт Янков (Македония) (6+)

8 апреля в 18:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Автор из Македонии делится своим творчеством со зрителями, рассказывая через призму чёрно-белых фотографий о жизни людей в этой стране. Он сравнил этот художественный приём с зеркалом, которое отражает его настроение в момент съёмки. Вход на выставку свободный.

Stand up Comedy Екатеринбург (18+)

9 апреля в 19:00

в баре «Гора»

Вечер этого воскресенья наполнят радостью и улыбками комики из Екатеринбурга — Артур Карманов, Илья Бубнов и Костя Мартынов. Они, вместе с ведущим Дмитриев Александровым, выступят в баре и точно не дадут заскучать. Организаторы отмечают, что екатеринбургские гости неоднократно показывали stand up на канале ТНТ.

Выставка рыб «Подводный мир» (0+)

с 23 марта по 14 мая

в ТРЦ DEPO по улице Свердловское шоссе, 31Б

На выставке рыб, открытой ежедневно с 10:00 до 20:00 можно увидеть настоящую акулу, мурену, рыбу-аллигатора, полюбоваться уголком кораллового рифа, оказаться внутри аквариума с пираньями, покормить ручных карпов, посмотреть на необычную рыбу-косметолога и прикоснуться к морской звезде. Кроме того, каждый ребёнок сможет нарисовать свою уникальную рыбу и поиграть с ней в виртуальном аквариуме. По всем вопросам организаторы просят обращаться по телефону: +7 (912) 831-12-12.

Открытие выставки «Нимфы. Единство с природой» — Оля Fiolet (Россия) (6+)

9 апреля в 14:00

в креативном кластере SAMORO.doc

В этот день любителям современного искусства улыбнётся удача познакомиться лично с автором этой выставки и увидеть и понять символы, скрытые в картинах, где изображена природа, птицы и движение воздуха. Для всех гостей вход бесплатный.

