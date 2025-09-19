Тагильский weekend, топ-7: танцевальный батл, кукольная «Одиссея», игры с аниматором, книжный клуб и Stand-Up

О том, чем заняться с 19 по 21 сентября

Сентябрь — это когда будильник снова становится главным врагом человека. Ну а мы подготовили для вас подборку самых интересных событий, которые пройдут в эти выходные в городе. Отвлекитесь от будничных забот, развейтесь, погуляйте на свежем воздухе, благо, погода этому способствует.

Авторская экскурсия по персональной выставке Петра Двойникова «В память о маме и отце» (0+)

19 сентября в 16:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

«В память о маме и отце» — персональная выставка тагильского художника и педагога Петра Владимировича Двойникова. На ней представлено более 90 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, созданных художником за последние 25 лет. Автор говорит: «Эту выставку я посвящаю маме и отцу — своим самым дорогим, любимым, верным и родным учителям, которые воспитали меня, дали всестороннее образование, научили видеть прекрасное и доброе, показали мне нашу необъятную Родину от Ташкента до Диксона, от Новосибирска до Калининграда, от Севастополя до Архангельска, от Киева до Тбилиси. Они открывали для меня десятки разных городов, знакомство с которыми начиналось с музеев и театров, с истории, географии и архитектуры…». Необходима предварительная регистрация.

Спектакль театра кукол из Екатеринбурга «Одиссея» (0+)

20 сентября в 14:00

в посёлке Черноисточинск, Кирова, 2а

«Детский Театр Три-Апельсина» из Екатеринбурга приезжает в Черноисточинск со спектаклем «Одиссея». Для жителей посёлка вход бесплатный.

Игротека: сессия настольных игр сообщества «Слон» (16+)

20 сентября

в Центральной библиотеке

Организаторы приглашают поиграть в современные и популярные настолки, поучаствовать в турнирах и мини-соревнованиях, а также приятно провести время в уютной обстановке и компании единомышленников. Вход по читательским билетам.

Обсуждение романа «Тревожные люди» (16+)

20 сентября в 15:00

в Центральной библиотеке

Читательский клуб «Книжный Тагил» приглашает на литературную встречу, посвященную удивительному и трогательному роману Фредрика Бакмана «Тревожные люди» (18+). Эта книга — настоящий калейдоскоп человеческих судеб, где переплетаются смех и слезы, абсурд и глубокая мудрость. Автор, как всегда, мастерски рисует портреты своих героев, заставляя сопереживать им. Вы сможете поделиться впечатлениями и мыслями о прочитанном, обсудить непростые истории ярких персонажей, разобрать ключевые темы романа: одиночество, семья, поиск себя и многое другое. «Книжный Тагил» ждёт всех желающих на очередной встрече клуба. Организаторы советуют взять с собой хорошее настроение, книгу и термос с теплым чаем. Вход бесплатный. Необходима предварительная регистрация.

Игры с аниматором для детей (0+)

20 и 21 сентября с 16:00 до 18:00

в ТРЦ Depo

Организаторы приглашают на бесплатные игры с аниматором. 20 сентября маленьких гостей ждёт встреча с Бэтменом и Бэтгёрл и мастер-класс по твистингу, а 21 сентября — Леди Баг, Супер-котом и шар-сюрприз.

Танцевальный баттл (0+)

21 сентября в 11:00

в ТРЦ Depo

Сильнейшие представители танцевальных школ Нижнего Тагила и других городов сразятся между собой в поединках 1х1. Участие бесплатное, победителя ждёт денежный приз от организаторов. Участники, занявшие второе и третье места, получат подарки. Регистрация в 11:00.

Stand-Up «Жизнь в тумане» (18+)

21 сентября в 17:00

в театре «Подвал», проспект Мира, 71 (угловой подвал со двора)

Трое молодых людей расскажут обо всём, что их окружает, волнует, раздражает и восхищает в Нижнем Тагиле. Вход свободный, по предварительной регистрации.