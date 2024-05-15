Тагильский художник Александр Иванов создал металлическую скульптуру Булата Окуджавы в честь 100-летия поэта   

Тагильский скульптор Александр Иванов создал металлический бюст Булата Окуджавы к 100-летию российского поэта и прозаика, сообщает телеканал «Телекон». Весь процесс творения мастера снимал его внук, который после смонтировал короткий фильм.

«Я начал снимать, когда он уже приступил к созданию металлического образа. Пять дней занял процесс съёмки, почти неделю — монтаж. Главные моменты создания скульптуры получилось собрать в фильм», — говорит Дмитрий Иванов.

Скульптура создавалась по эскизу художника. Сначала изготавливался макет из гипса и глины в необходимом масштабе, а после велась работа с металлом. К готовому бюсту Александр Иванов создаст специальный подиум.

Совсем скоро работа мастера отправится в тагильский культурный центр «Дом Окуджавы» на Карла Маркса, 20а.

Также Иванов стал участником Пятого симпозиума городской и ландшафтной скульптуры «Сезон искусств в Демидовском крае», темой которого в этом году выбрано 100-летие Булата Окуджавы. Для творческого конкурса мастер уже приступил к созданию новой работы.

В симпозиуме приняли участие девять авторов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Кушвы, Невьянска и Актобе (Казахстан). Всего было представлено 15 эскизов профессиональных художников, работающих в области создания садово-парковой городской скульптуры из металла, бетона, природного камня и дерева. Члены творческой комиссии отобрали пять наиболее интересных и отвечающих духу ранних произведений Окуджавы работ.

Победителями стали два тагильчанина: скульпторы Александр Иванов и Александр Брусницын, а также Марат Габдрахманов из Актобе и Юрий Заикин из Невьянска.

«Художники уже приступили к воплощению в жизнь творческих замыслов. Арт-объекты “Бумажный солдатик”, “Бард”, “Голубой шарик”, “Музыкант” и “Тишина”, созданные на основе лирической поэзии Булата Шалвовича, установят в Нижне-Выйском сквере ко Дню города», — сообщает администрация Нижнего Тагила.