Тагильские дзюдоистки завоевали две золотые медали на всероссийских соревнованиях в Магнитогорске

Воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва «Уралец» Анастасия Созонова и Вероника Безденежных стали победительницами всероссийских соревнований по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года «Памяти Виктора Пшеничникова», которые прошли в Магнитогорске.

Анастасия стала лучшей в категории до 44 килограммов, Вероника — в категории до 48 килограммов.

Победа в соревнованиях принесла спортсменкам путёвки на первенство России среди спортсменов до 21 года, которое пройдёт в Краснодаре с 12 по 16 ноября.

Подготовили чемпионок тренеры Дмитрий Вернигор и Владислав Шелепов.