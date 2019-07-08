«Тагильская вахта»: «Медуза» проследила связь падения рейтинга Путина на Колыме с годом губернаторства Сергея Носова

По данным закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведённого весной 2019 года в регионах страны, самый низкий (36%) рейтинг у Владимира Путина — в Магаданской области. Журналисты «Медузы» выяснили, связано ли катастрофическое падение рейтинга с годом губернаторства экс-мэра Нижнего Тагила Сергея Носова.

«Ну что такого у нас тут за год случилось? Землетрясений никаких не было. Пенсионная реформа? Но это по всей стране прокатилось, тем более, что президент заявил, что для cеверов всё будет дорабатываться. Что-то же должно было взорвать регион, чтобы рейтинг президента с 70% упал до 36?» — недоумевает вице-спикер магаданской облдумы Александр Басанский.

Однако ничего подобного в последний год на Колыме не происходило. Даже традиционно болезненная для местных проблема авиасообщения с центральной Россией не обострилась, скорее наоборот - по словам источника в местной администрации, «даже дополнительный рейс на лето появился».

Один из магаданских чиновников, начиная ответ на вопрос, почему в Магаданской области мог упасть рейтинг Путина, вспоминает, что в позднее советское время власти привлекали людей в Магаданскую область и вообще на север деньгами, это называлось «поехать за длинным рублём».

«Сюда приезжали пассионарии: и заключённые, некоторые из которых оставались тут жить [после окончания срока], и те, кто ехал на заработки. Чтобы сняться с места и приехать сюда, нужны воля и характер, люди здесь непростые», — говорит он.

Сам ответ заключается в том, что однозначного объяснения падению нет. Чиновник напоминает, при социализме на Колыме «было всё: мандарины, бананы — то, чего на материке не увидишь». Теперь, конечно, разница в уровне жизни с центральными районами России не такая, но ведь и не бедность. И к тому же с советского времени прошло почти 30 лет, а такое очевидное недовольство властью магаданцы демонстрируют впервые.

Событие, после которого начался отток населения с Колымы, большинство магаданцев старшего и среднего возраста называют без запинки - в 1992 году в Магадан приехал ельцинский премьер Егор Гайдар, заявивший (по словам местных жителей) на пресс-конференции, что «север перенаселён. Наша стратегическая линия — постепенное сокращение его населения за счёт миграции».

«После его [Гайдара] заявления пошёл массовый отток населения — ведь это официальное лицо сказало. Люди стали продавать жильё, оно стоило три копейки, свободных контейнеров [для отправки вещей] на материк не было. Просто словами урон [региону] был нанесён значительный», — вспоминает депутат-единорос Александр Басанский.

Из-за оттока людей в городе особенно редко покупают большие, для семьи с детьми, квартиры. В 1990 году население Магаданской области составляло больше 390 тысяч человек (без учёта входившего в её состав до 1992 года Чукотского округа), к началу 2019 года в регионе осталась всего 141 тысяча. Последнее десятилетия с Колымы уезжает по две-три тысячи человек в год, в 1990-е счёт шёл на десятки тысяч человек.

Найти работу с хорошей зарплатой, несмотря на продолжающийся отток населения, в Магаданской области непросто. По официальным данным средняя зарплата в области — около 85 тысяч рублей, но, по словам местных, средним в городе считается доход 35-40 тысяч рублей. Кроме дорогих продуктов, у магаданцев и другая насущная потребность, которая требует внушительных трат, — авиаперелеты. С Колымы не реже раза в год они ездят в центральную Россию: к родным, на отдых и просто почувствовать связь с большим миром. Наличие недорогих билетов до Москвы — проблема, волнующая в городе почти всех. Она обостряется летом, в сезон отпусков.

Вице-губернатор области, политтехнолог Андрей Колядин, который приехал на Колыму полтора месяца назад, открыто говорит о том, что митингов в Магадане нет именно из-за ощущения, никто не останется тут на всю жизнь; чиновник называет это «магаданским синдромом».

28 мая 2018 года временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области президент Путин назначил главу Нижнего Тагила Сергея Носова. Носов начал свою работу на Колыме с активной критики местных чиновников — ругал их за нерасторопность и составление отчётности, не отражающей положения дел в регионе.

«Я восхищён: у вас чувство страха отсутствует полностью. Мухоморов что ли пьёте отвар? Чувство страха — как у викингов. Это что за фокусы с бездефицитным бюджетом? Вы зачем проблему замазываете? Ищите [деньги], где хотите! Как вы не предусмотрели деньги на лечение в наших больницах? Может, тогда уже заготавливать народные средства надо, пока лето», — возмущался он на заседании правительства региона в прошлом году.

До Носова областью пять лет управлял бывший мэр Магадана Владимир Печёный. Считается, что при Владимире Печеном город, а потом и регион погряз в долгах: в 2013 году, когда Печёный стал губернатором, область была должна всего 1,8 миллиарда рублей, в 2017 году долг составлял уже 12,4 миллиарда рублей (сейчас — 13,2 миллиарда).

«Мэр Магадана Юрий Гришан был назначен при поддержке городских депутатов, вопреки воле губернатора Печёного, хотя он [Гришан] прежде работал его замом», — рассказывает экс-чиновник Олег Дудник.

По его словам, Печёный хотел видеть в кресле мэра после себя не Гришана, а другого человека.

«Носову ничего делать не надо было [чтобы набрать на выборах в 2018 году больше 80%] — приезжий, не связан с Печеным. Уже достаточно для победы. Пусть "викинги", пусть "мухоморы" — только спаси нас», — передаёт настрой избирателей Дудник.

У нового губернатора открытого конфликта с мэром нет, с оппозиционерами он тоже активно не борется, тем более что у них с прошлого года случился спад активности, а свою последнюю акцию они провели прошлым летом: на митинг против повышения пенсионного возраста пришло несколько десятков человек. Сам Носов в ходе избирательной кампании критиковал пенсионную реформу. Бывший активист штаба Навального Дмитрий Журов считает, что агитация породила «завышенные ожидания, которые привели к разочарованию» — и этим объясняет снижение рейтинга и власти в целом, и Владимира Путина.

Бухгалтер Юлия Хабарова свои чувства к региональной власти формулирует короче и хлеще: «Приехала команда варягов, мы называем её "тагильской вахтой"».

«Он [Носов] начал оптимизировать бюджетные учреждения [и сокращать работников], а работа очень важна для людей, они за неё держатся. Это разочарование могло перекинуться и на Путина», — предположил местный журналист Кирилл Белокуров.

Собеседник из окружения Сергея Носова заверяет, что губернатор искренне хочет вернуть регион в число зажиточных и благополучных, куда хотели бы ехать жить и работать люди со всей страны.

«Он из известной семьи — дед строил Магнитку, его именем улицы называют, отец — налаживал металлургическую промышленность на Украине. Носов хочет сделать подобное, остаться в истории», — описывает настрой главы области чиновник.

Несколько собеседников «Медузы», близких к областной администрации, настаивают, что решающую роль в падении рейтинга Владимира Путина в Магадане сыграло повышение пенсионного возраста, о котором было объявлено летом 2018 года. В Магадане мера оказалась особенно непопулярной из-за местной специфики, «вызвав настоящую ярость».

По мнению главы кафедры социологии Северо-Восточного федерального университета Алексея Леонова, Магаданской области сейчас не хватает местной идеи — в советское время эту роль играли материальные блага, «премия за удалённость», хорошее снабжение дефицитными товарами.