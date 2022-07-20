Тагильчанка перевела телефонным мошенникам 250 тысяч рублей на «безопасный счёт»

В Нижнем Тагиле 39-летняя работница оборонного предприятия стала жертвой телефонных мошенников. По указке неизвестных женщина перевела на «безопасный счёт» 250 тысяч рублей. А когда поняла, что её обманули, обратилась в полицию.

Пострадавшая рассказала полицейским, что ей с неизвестного номера позвонила женщина, представилась сотрудником службы безопасности банка и уверила, что личный кабинет клиентки взломан, а злоумышленники с него направляют запросы на кредит в банк. И теперь для предотвращения потери средств с карты, женщине нужно самостоятельно оформить заявку в банк, что потерпевшая и сделала под диктовку лжеспециалиста. В кратчайшие сроки заявку одобрили. Деньги поступили на счёт потерпевшей. Выполняя дальнейшие инструкции, женщина через личный кабинет перевела онлайн все средства на безопасный, как её уверили по телефону, счёт, который оказался оформлен на имя некого Александра Николаевича К.

Как сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское», по данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Правоохранители неоднократно сталкиваются с однотипными схемами мошеннических уловок и каждый раз предупреждают жителей о том, что нельзя доверять неизвестным номерам. Не существует никаких безопасных счетов. Только мошенники могут предложить такую возможность сохранности денег. Подобные примеры правоохранители много раз приводили через средства массовой информации в надежде уберечь граждан от подобного «развода».

В полиции напоминают, что любую информацию о подозрительных манипуляциях по банковскому счёту необходимо проверять при личном посещении офиса банка, либо по телефону горячей линии, указанный на оборотной стороне карты, а также не переходить по онлайн-ссылкам, которые отправляют неизвестные.

