Суд продлил арест подозреваемому в зверском убийстве матери и ребёнка в Нижнем Тагиле

Сегодня, 24 октября, Дзержинский райсуд Нижнего Тагила продлил на 72 часа срок задержания одному из двух подозреваемых в убийстве 36-летней Ольги Н. и её 13-летней дочери Валерии (имя изменено. — Прим. ред.). Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, в воскресенье вечером в одной из квартир дома № 87 по Ленинградскому проспекту были обнаружены тела ребёнка и женщины. Мать скончалась от ножевых ранений, а дочь, предположительно, задушили, она была связана. Следствие не исключает изнасилование. В беседе с журналистом АН «Между строк» соседи Ольги рассказали, что погибшая вела асоциальный образ жизни и шумные застолья в этой квартире были повседневными. Несмотря на это, девочка часто навещала маму, хотя в последнее время проживала у бабушки.