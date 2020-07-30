Суд признал банкротом экс-депутата гордумы Нижнего Тагила и главного редактора полпредского телеканала Андрея Муриновича

Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом бывшего депутата Нижнетагильской гордумы и главного редактора полпредского телеканала «УрФО-24» Андрея Муриновича. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте ведомства. В ближайшее время Муринович апеллирует против решения суда. Об этом он сам рассказал АН «Между строк».

«Заявление ООО “Юнитрейд” о признании Андрея Муриновича несостоятельным (банкротом) признать обоснованным, — говорится в решении облсуда. — Вести в отношении должника процедуру реструктуризации его долгов до 22 октября. Утвердить финансовым управляющим Вячеслава Изиляева. Установить ему вознаграждение в размере 25 тысяч рублей. Включить требование “Юнитрейда” в размере 2,3 млн рублей в реестр требований кредиторов должника Андрея Муриновича с очерёдностью удовлетворения в составе третьей очереди. Назначить судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве на 19 октября».

Иск с требованием признать банкротом Муриновича подала ранее тагильская компания ООО «Юнитрейд». В исковом заявлении, которое поступило в суд в конце января этого года, организация попросила ввести в отношении экс-депутата процедуру реализации имущества, чтобы вернуть почти 2,3 млн рублей. Муринович сообщал агентству, что ему эта компания должна гораздо больше денег. «Юнитрейд» числится в федеральном реестре сведений о банкротстве ещё с 2018 года.

«Компания — банкрот, должна мне около 6 млн рублей. Я предоставил ей в своё время кредит, и она позже стала отдавать мне частями этот кредит. Но конкурсный управляющий посчитал, что компания не имела права возвращать мне деньги, так как в то время у неё были долги и перед другими кредиторами. Поэтому я, по его мнению, должен вернуть эти деньги обратно предприятию. А мне позже уже вернут все деньги. Но на сегодняшний день я главный кредитор этой компании, 75% голосов у меня. В общем, юристы там “закусились” между собой, а я, как всегда, оказался между двух огней», — рассказывал уже агентству Андрей Муринович.

По словам экс-депутата, он предлагал вернуть денежные средства «Юнитрейду» без прохождения судебной процедуры, но «те отказались брать деньги». Муринович уверен: им нужны не деньги, а именно его банкротство.

«Жулики жуликов покрывают. Есть вопросы к конкурсному управляющему, человек занимается определённым бизнесом. Мы хотели доказать в суде его аффилированность с определёнными структурами. Но у нас один работник заболел ковидом, и мы не смогли участвовать в судебном заседании. Пока ждали результаты тестов, провели заседание без нас. Хотя я там должен был сказать самые главные слова. Я не хотел давать прокуратуре это дело, думал, что суд всё-таки прислушается к нашей позиции, но он не прислушался. Сейчас решение суда нам непонятно. Резулятивку мы пока не видели, её ещё нет. Надеемся, что с апелляцией у нас всё сложится», — объясняет Андрей Муринович.

Напомним, в 2016 году, за неделю до выборов в Заксобрание Свердловской области, Андрей Муринович снял свою кандидатуру. Он был выдвинут как одномандатник в Ленинском округе Нижнего Тагила партией «Справедливая Россия», но в последний момент присягнул «команде Носова», которая объединяла кандидатов-единороссов. В 2017-м медиаменеджер попытался вновь избраться в гордуму. Он впервые принял участие в праймериз ЕР, где по одной из территориальных групп набрал 175 голосов — столько же, сколько в этой группе получил и директор УВЗ по связям с органами госвласти Андрей Палатов. Но в конечном итоге секретарь местного отделения ЕР Сергей Носов всё же решил поддержать на выборах последнего, а Муринович не попал в НТГД.

В этом году самый медийный экс-депутат тагильской гордумы и главный редактор «УрФО-24» Андрей Муринович участвовал в конкурсе «Лидеры России. Политика», правда безуспешно.

В скором времени в Нижнем Тагиле снова пройдут выборы в Заксобрание и гордуму. Есть мнение, что медиаменеджер может принять участие в политических кампаниях. Он имеет связи в уральском полпредстве и некоторых финансово-промышленных группах и может своим вмешательством «спутать карты» другим кандидатам.