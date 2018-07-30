Суд отказал в аресте мужчины, избившего инвалида в ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оставил без изменений решение первой инстанции по делу об избиении 19-летнего Романа Валитова, страдающего ДЦП, сообщила в Facebook защитница Валитова, юрист проекта «Открытое право» Юлия Федотова.

Пострадавший требовал административного ареста для признавшего за собой вину 33-летнего Александра Соловьёва, но суд не стал отправлять дело на пересмотр в первую инстанцию, оставив в силе решение о штрафе для нападавшего.

«Такса за избиение инвалида в России — 15 тысяч рублей», — констатировала Федотова.

Напомним, инцидент с Романом Валитовым произошёл 13 мая в магазине сети MediaMarkt в торговом центре «Алатырь» в Екатеринбурге. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина в чёрной футболке и светлых брюках хватает молодого человека, идущего по коридору, несколько раз ударяет в область груди и начинает куда-то вести, толкая перед собой.

В травмпункте у Валитова зафиксировали ушиб грудной клетки, кровоподтёк в области ключицы, а также повреждение связок левой стопы. Спустя несколько дней полиция установила личность нападавшего, которым оказался безработный Александр Соловьёв. Мужчина в ходе разбирательства признал свою вину. По итогам разбирательств произошедшее классифицировали по статье 6.1.1 КоАП («Побои»).