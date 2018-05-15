В Екатеринбурге охранник торгового центра напал на подростка с ДЦП

Охранник в торговом центре в Екатеринбурге напал на подростка, страдающего ДЦП, со ссылкой на мать молодого человека Елену Лаврентьеву пишет E1.ru. Инцидент произошёл в торговом центре «Алатырь» 13 мая, когда 19-летний Роман Валитов выходил из магазина Media Markt.

«По выходным он иногда ходит в Media Markt. Смотрит там телефоны, планшеты и, как все нормальные, здоровые люди, любит на них поиграть. Это ведь не запрещено?! Никогда никаких конфликтов не было», — рассказала Лаврентьева.

Подросток сообщил матери, что в тот день, когда он заходил в торговый зал, один из охранников сказал по рации: «Рома пришёл».

«Когда он выходил из Media Markt на третьем этаже, сзади его кто-то схватил за шиворот, где шея и ключица. Мужчина в нецензурной форме сказал ему, что если он ещё раз придёт в магазин, то он "оторвёт ему голову"», — сообщила Лаврентьева.

По её словам, мужчина тащил её сына по лестнице до самой улицы, а потом сказал ему, чтобы он больше не приходил в магазин.

«Он ему сказал: "Мало ли ты что сломаешь". Понимаете, если бы это был посторонний человек, зачем ему беспокоиться о магазине?» — отметила она.

Сам Валитов в беседе с матерью назвал мужчину, который на него напал, охранником. По словам Лаврентьевой, во время конфликта за её сына пытался заступиться один из посетителей торгового центра, но мужчина напал и на него. Лаврентьева написала заявление в полицию. Медики в травмпункте зафиксировали у её сына ушиб грудной клетки, кровоподтёк в районе ключицы и повреждение связок левой стопы.