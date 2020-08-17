Суд Нижнего Тагила рассмотрит ходатайство об УДО осуждённого по «московскому делу»

Кирилл Жуков, осуждённый на три года колонии по обвинению в насилии в отношении представителя власти на акциях протеста в Москве летом 2019 года, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, со ссылкой на адвоката «Агоры» Светлану Байтурину пишет «Коммерсантъ». Рассмотрение ходатайства назначено на 20 сентября в суде Нижнего Тагила.

Кирилл Жуков — первый из осуждённых по так называемому «московскому делу», кто может рассчитывать на условно-досрочное освобождение: он отбыл треть срока ещё 26 июня, в связи с чем адвокат направила ходатайство о его освобождении в суд.

Байтурина подчеркнула, что в документе отсутствует характеристика Кирилла Жукова из ИК-13, где тот отбывает наказание: по словам адвоката, сотрудники ФСИН обещали предоставить её только в обмен на полное признание вины, что «противоречит законам РФ». Поддержит ли администрация колонии прошение об УДО, станет известно только в суде, сказала Байтурина. Со слов Кирилла Жукова, они «не хотели его поддерживать». К ходатайству, по словам адвоката, было приложено гарантийное письмо о трудоустройстве после условно-досрочного освобождения.

Напомним, Кирилла Жукова задержали в 2019 году после акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По версии обвинения, на акции Жуков попытался поднять забрало шлема росгвардейца. Сотрудник ведомства утверждал, что своими действиями обвиняемый причинил ему боль: лямки шлема якобы впились ему в подбородок. Защита настаивала на том, что Жуков не наносил удара по забралу шлема, а только коснулся его пальцами и не мог причинить боль сотруднику Росгвардии.

В сентябре 2019 года Жукова приговорили к трём годам колонии, он вину не признал. В марте Жуков обратился в ЕСПЧ с жалобой на чрезмерное усердие правосудия и нарушение права на свободу собраний. В жалобе Жуков заявил, что судебный процесс длился всего один день, на подготовку к прениям ему дали один час. Кроме того, суд отказался вызвать свидетеля, который был очевидцем события.