Суд Москвы вынес приговор уральскому политтехнологу Сергею Ярутину

Басманный суд Москвы назначил уральскому политтехнологу Сергею Ярутину 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года по делу о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), со ссылкой на пресс-службу суда пишет Znak.com. Адвокат Ярутина заявила, что её подзащитный уже находится на свободе, обжаловать приговор они не будут. По её словам, потерпевшие находятся в хороших отношениях с политтехнологом, поэтому не возражали, чтобы Ярутин вышел на свободу.

Напомним, Сергей Ярутин был задержан осенью 2017 года по делу о мошенничестве. Потерпевшим по делу выступила ООО «Корпорация СТС». Источник в следственной группе рассказывал, что Ярутин якобы вымогал у различных компаний бизнесменов Алексея Боброва и Артёма Бикова около 20 млн рублей. При этом адвокат Ярутина рассказывала, что представители корпорации «не считают политтехнолога опасным преступником, так как вред корпорации уже возмещён и претензий к Ярутину нет».

Изначально Ярутин находился под арестом в знаменитом СИЗО «Бутырка», а в апреле был переведён под домашний арест.

Сергей Ярутин много лет возглавлял региональное отделение «Патриотов России». Однако в 2016 году он провалил выборы в Госдуму, набрав в Первоуральском одномандатном округе чуть больше двух процентов голосов. На развитие внутрипартийного конфликта повлияло и то, что Ярутин не заплатил за размещение рекламных баннеров свердловского отделения около двух миллионов рублей, а также организовал в Екатеринбурге митинг натуралов (его отменили «по техническим причинам»).

В сентябре 2016 года экс-лидер «Патриотов России» вступил в открытый конфликт с главой фонда «Город без наркотиков» Андреем Кабановым из-за поста Ярутина в Facebook. В публикации под заголовком «Везде грязь найдёт» сообщалось, что удостоверение члена ЛДПР Кабанова было найдено в грязи.

В 2017 году Ярутин планировал пойти на выборы сначала в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области, а затем кандидата в губернаторы Севастополя, но в обоих случаях выдвижение так и не состоялось.