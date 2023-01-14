Старый Новый год, или Как возвращению этого праздника помогли советские Дворцы культуры

История Старого Нового года началась в 1918 году, когда правительство Страны Советов приняло решение поменять календарь. Прежде Россия жила по юлианскому календарю, а Европа — по григорианскому. Юлианский календарь был создан ещё в Римской империи и основывался на древнеегипетской астрономии. Григорианский был более точным, его создавали в XVI веке с учётом новейших знаний об устройстве Вселенной. Разница между двумя системами летоисчисления составляла 13 дней, создавала неудобства для ведения международных политических и экономических дел и зачастую приводила к казусам в жизни простых обывателей. Так, по датам на почтовых штемпелях получалось, что письмо получили в Париже на несколько дней раньше, чем его отправили из России.

Переход на западноевропейский календарь произошёл 14 февраля 1918 года.

Согласно декрету, главной целью перехода было «установление в Российской Республике одинакового почти со всеми культурными народами исчисления».



Декрет правительства Российской Республики о переходе на западноевропейский календарь (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://ladysbag.ru/wp-content/uploads/2022/01/dx1edftw0aedkjr.jpg-large.jpg)



Впрочем, русское духовенство категорически не согласилось с переходом на новый стиль и не отказалось от юлианского календаря. Но на позицию церкви народные комиссары внимания не обратили, так как несколькими днями ранее свет увидел Декрет об отделении школы от церкви и церкви от государства. Юлианский календарь стал неофициальным, но

Русская православная церковь до сих пор его использует. Поэтому и Рождество в нашей стране отмечается 7 января, а не 25 декабря. Новый год (Новолетие) церковь отмечает 14 сентября, ведя летоисчисление не от Рождества Христова, а от сотворения мира.

Начиная с первых лет советской власти и вплоть до окончания Великой Отечественной войны о «старом» Новом годе на официальном уровне не вспоминали, но в 1945 году в центральной прессе, наряду с описаниями старых русских новогодних традиций, появилась информация и о смене летоисчисления. Тогда особого внимания на это никто не обратил — факты об истории праздновании Нового года всегда были интересны читателю. Но постепенно идея отмечать Новый год по старому стилю стала обретать всё больше и больше сторонников.

По-настоящему, с размахом встречать Старый Новый год начали работники ДК. Получилось это как бы само собой, когда зародилась традиция в конце новогодних и рождественских праздников подводить итоги ушедшего года для всех кружков, творческих коллективов и служб. Для работников учреждений культуры окончание новогодней кампании было настоящим праздником: заканчивались напряжённые деньки, когда весь коллектив работал с утра и до позднего вечера — ёлки для школьников, выездные сборные концерты творческих коллективов, праздничные вечера отдыха для работников предприятий.

Официально такие мероприятия значились в отчётах учреждений культуры как «вечер, посвящённый подведению трудовых и творческих итогов прошлого года», но в фойе и залах ещё оставались новогодние гирлянды, стояли неразобранные ёлки и «вечер отдыха для себя любимых» превращался в празднование Нового года, но «по старому стилю». Проводили их сначала в третью субботу января, а затем сдвинули дату проведения на 13 или 14 января.



Новогоднее убранство в ДК УВЗ (фото: М. Гальцева / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/dvorec-kultury-uralvagonzavoda//DK-Dzerzhinskogo-rajona-1958-1959-g.

Nastennaja-rospis-Iz-sobranija-Fotoalbom.-Dvorec-kultury-v-Dzerzhinskom-rajone-goroda-N.-Tagila-Arhiv-Galceva-M.D..jpg)



Например, во Дворце культуры вагоностроителей такие вечера проходили по следующей схеме: официальная часть с подведением итогов, зачитыванием казённых поздравлений и вручением подарков, концерт творческих коллективов и праздничный ужин с танцами. По похожим сценариям проводились вечера и в других ДК.

В 1968 году Старый Новый год «вышел в люди». Получилось это благодаря тому, что в марте 1967-го Президиум Верховного совета СССР утвердил постановление «О переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями», а в январе 1968 года 13 и 14 января выпали как раз на субботу и воскресенье. Официально Старый Новый год не отмечался, но в прессе снова появились воспоминания о дореволюционных новогодних празднованиях, кинотеатры и театры объявили в эти дни дополнительные спектакли и кинопоказы, по телеканалам и на радио прошли повторы новогодних передач. В 1973-м история повторилась. На этот раз атмосферу праздника дополнили ещё и работники торговли, начавшие «выбрасывать» на прилавки деликатесы и дефицит уже с 9 января. В анонсах телепередач звучало: «Для тех, кто работал в новогоднюю ночь, мы повторяем...»



Кадр из новогоднего «Голубого огонька» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/5175112/pub_61c1265faed4da498e917480_61c1270de5278f7879d0bed3/scale_1200)



Советский обыватель воспринял неофициальное возвращение Нового года по старому стилю с воодушевлением. Праздник получался почти как настоящий, но обязательных хлопот с собой не нёс: не надо было ломать голову над подарками, не обязательно было готовить много блюд, зато гулять можно было всю ночь напролёт.

В Нижнем Тагиле традиции празднования Нового года сформировались задолго до революции, а после его продолжали неофициально отмечать по старому стилю в узком кругу друзей и родственников. Эти традиции основывались на народных верованиях и обычаях. Накрывали праздничный стол, где обязательными блюдами были «щедра» (кутья): пшеничная, рисовая или полбяная каша на молоке с добавлением сливочного масла, дроблёных орехов, изюма, мака, мёда; пироги — закрытые (с рыбой и мясом) и открытые (со сладкими начинками). Главным блюдом стола было кушанье из мяса, птицы или рыбы: запеченный поросёнок, гусь или большая щука, фаршированная грибами.

Интересную традицию принесли в наш город переселенцы из Черниговской губернии и эвакуированные из Харьковской и Донецкой областей Украины, где на новогодний стол было принято ставить вареники с различными сюрпризами. Каждый сюрприз означал что-то, что с человеком обязательно должно было случиться в наступающем году.

Так, если в варенике оказывалась пуговица, нашедшего в новом году ждала обнова, если монетка — богатство, нитка — дальняя дорога, фасолина — прибавление в семействе, кольцо — свадьба. Вареник с зайчатиной предвещал крупный успех в делах, а с курой — скорое и благополучное избавление от недуга. Вареников с сюрпризами делали много, из расчёта по несколько штук на человека. С поедания этих вареников начинались новогодние гадания.

В наши дни традиция сильно изменилась и приняла какие-то садистские формы. Теперь в некоторых семьях на Старый Новый год лепят пельмени, а два или три из каждой сотни начиняют чёрным перцем или перцем чили.

В прежние времена приготовление новогодних блюд и само застолье сопровождались соблюдением ряда обрядов. Так, при приготовлении «щедры» (новогодней кутьи) существовало много поверий и примет. Готовить кутью надо было с восходом солнца, а крупу должна была перебирать самая старшая женщина в семье. Сама крупа доставалась на стол ночью, но до восхода солнца к ней нельзя было прикасаться. При приготовлении кутьи необходимо было проговаривать особые слова и тщательно контролировать процесс варки. Если каша выходила из горшка, это сулило беду всему дому. Если лопался горшок, это считалось предвестием болезни или внезапной смерти. А избыток пенки сверху каши предвещал пустые хлопоты. К новогоднему столу садились всей семьёй, в чистой одежде, а отведав первое блюдо, просили друг у друга прощения за обиды, чтобы провести новый год в согласии.

Масса новогодних примет, существовавших в дореволюционные времена и забытых в первые два-три десятилетия советской власти, в наши дни перекочевали в Старый Новый год. Например, если в первый день наступившего года первой в дом вошла незамужняя девушка — к беде. Накануне наступления нового года нельзя было считать мелкие монеты — это сулит слёзы весь следующий год. Нельзя было перед праздником давать в долг, иначе весь будущий год сам будешь нуждаться. Ни в коем случае нельзя было выносить мусор: считалось, что с ним можно вынести из дома счастье. Хорошей приметой было, если в дом зайдёт человек из многодетной семьи: он принесёт достаток и благополучие в вашу семью. Чтобы предстоящий год не провести в одиночестве, девушкам не рекомендовалось встречать его наступление в чисто женской компании.

Тагильские власти Старый Новый год праздником официально никогда не признавали, но и не мешали жителям города отмечать его. Более того, начиная с середины 1970-х под предлогом «многочисленных просьб граждан» не убирали с Театральной площади главную ёлку и не разбирали ледовый городок до 15 января. Впрочем, тагильчане вовсе не стремились в эти дни устраивать массовые гуляния. Старый Новый год оставался чисто домашним, семейным праздником.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/3415135/pub_61a22cef97769e40fd6286ca_61a22ebfedcb6466d11754a9)



Попытки вывести Старый Новый год в разряд официальных праздников начались в 1990-х годах, когда на телеканалах 13 и 14 января начали выходить развлекательные программы, посвящённые этой дате. Инициативу подхватили Росцирк, театры, областные и городские филармонии. Несколько раз предложения узаконить дату выносились на обсуждение в Госдуму, но праздником «в законе» Старый Новый год так и не стал. Перспективы объявления Старого Нового года в России официальным праздником весьма туманные. Предложения, которые звучат в СМИ и официальных источниках, сводятся в основном к тому, чтобы разделить период с 31 декабря по 15 января на три праздничных блока: новогодний — с 31 декабря по 3 января включительно, рождественский — с 6 по 9 января и «староновогодний» — с 12 по 15 января. Противников и сторонников реформы новогодних праздников примерно поровну, и чья сторона возьмёт верх, пока неясно.

На постсоветском пространстве Старый Новый год продолжают отмечать в Белоруссии, Грузии, Казахстане, Украине, Молдове, Армении, Киргизии, Азербайджане и Узбекистане, но официального статуса дата не имеет. В отличие от Сербии и Черногории, где этот праздник именуется как Сербский Новый год. Старый Новый год отмечается и в Республике Сербской — части Боснии и Герцеговины, где 14 января объявлено нерабочим днём.

Новый год по юлианскому календарю отмечают в некоторых немецкоязычных кантонах Швейцарии. В отличие от нашей страны, это следы не церковного, а народного неприятия перехода на григорианский календарь. Новый год с 13 на 14 января отмечают также в Алжире, Марокко и Тунисе, где исчисление лет ведётся по так называемому берберскому календарю — клону юлианского календаря. Мало того, в Алжире Новый год начинают праздновать уже 12 января, причём этот день тоже является законным выходным.



Фото неизв. автора и коллекции НТГИА / фрагмент ориг. изображения

(https://ntgia.ru/media/2020/12/18/К1.ОП.1Н1.Д.3619Н_ubLaJkU.JPG)



(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»