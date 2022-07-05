Староста посёлка Анатольская подал в суд на главу Николо-Павловского, обозвавшего его клоуном, но сам остался должен

Свердловский областной суд поставил точку в споре между старостой посёлка Анатольская Борисом Пановым и главой села Николо-Павловское Александром Ременцом. Конфликт между мужчинами произошёл в середине 2020 года, когда шли выборы старост поселений. По одному из обсуждаемых вопросов оппоненты не смогли прийти к общему мнению и тогда Ременец прилюдно заявил, что он «с этим клоуном работать не будет». Сказанные чиновником слова сильно возмутили Панова мужчина подал иск в Пригородный суд. Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, Панов указал в иске, что очень переживал по поводу данного прилюдного высказывания, жаловался на ухудшение здоровья.

Староста Анатольской просил суд возложить на обидчика обязанность принести извинения на собрании жителей посёлка. Также он потребовал взыскать с обидчика компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 35 500 рублей, и на оплату услуг эксперта – 35 тысяч рублей.

«В ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции была назначена лингвистическая экспертиза, которая отметила, что в данной ситуации наименование истца словом “клоун” являлось неприличным, оскорбительным, и подавалось в неприличной для публичного мероприятия форме. Ответчик не согласился с выводами эксперта и заказал свою экспертизу, в которой лингвист посчитал, что слово “клоун” не может рассматриваться как оскорбление», — пояснили в Свердловском областном суде.

Пригородный районный суд частично удовлетворил исковые требования. С ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 1 тысячи рублей, также взысканы расходы на оплату юридических услуг в размере 10 тысяч рублей, расходы на оплату услуг эксперта – 35 тысяч рублей. С истца в пользу ответчика взысканы расходы на оплату юридических услуг в размере 5 тысяч рублей.

Не согласившись с таким решением, стороны подали на него апелляционные жалобы в Свердловский областной суд.

«Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела, пришла к выводу, что высказывание в адрес истца “Я с этим клоуном работать не буду”, не содержит какой-либо информации о нарушении истцом действующего законодательства, сведений о недобросовестности Бориса Панова, то есть не содержит сведений, порочащих честь, достоинство, деловую репутацию истца. Суд апелляционной инстанции счёл, что основания для удовлетворения иска о защите чести, достоинства, возмещении убытков, компенсации морального вреда в данном гражданском деле отсутствуют, а слово “клоун” не является оскорбительным», — отметили в суде.

Свердловский областной суд отменил решение Пригородного районного суда, принял по делу новое решение, которым полностью отказал в удовлетворении исковых требований. Кроме того, взыскал с истца в пользу ответчика судебные расходы в размере 35 150 рублей.