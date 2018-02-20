Стали известны детали контракта «Уралвагонзавода» с Минобороны на 24 млрд рублей

На портале tenderGuru.ru ранее была опубликована информация о закупке «Уралвагонзаводом» продукции у единственного поставщика, из которой стали понятны параметры контракта российского производителя танков с Министерством обороны России, заключённого на форуме «Армия-2017», пишут «Ведомости». Тогда было объявлено, что сумма контракта составляет 24 млрд рублей.

Согласно размещённой документации, закупаются 24 автоматические пушки 2А42, из чего можно сделать вывод, что в 2018 году запланирована поставка 12 новых боевых машин поддержки танков (БМПТ), каждая из которых оснащена двумя такими пушками, пишет издание. Судя по обозначениям изделий («объектов») и другой информации, в 2018–2019 годах также планируется заказать 30 танков Т-90М, из которых 10 будут машинами новой постройки, а ещё 20 — танками из парка Российской армии, которые будут модернизированы до уровня Т-90М. Также в документации есть информация о закупке 31 модернизированного до уровня Т-80БВМ танка в 2018 году и такого же количества в 2019 году. В отличие от Т-90 эти танки оснащены не дизельными, а газотурбинными двигателями, машины также возьмут из состава армии, поскольку серийно они не выпускаются с начала 1990-х годов. Всего планируется закупка 92 танков, которых хватит для оснащения трёх линейных танковых батальонов, и роты БМПТ для обеспечения их опытной войсковой эксплуатации.

По мнению эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, модернизация 20 взятых «из строя» Т-90 может иметь целью оценку целесообразности модернизации всего парка Т-90 в Российской армии, который насчитывает несколько сотен машин: закупки новых танков этого типа для Минобороны последний раз производились в середине 2000-х годов и тоже преследовали цель поддержания производства. В то же время, отмечает Макиенко, этот контракт показывает, что всё идёт к тому, что в Российской армии и в дальнейшем будет три разных типа танков — Т-72 и созданный на его базе Т-90, а также новейший Т-14 и Т-80. Целесообразность, прежде всего экономическая, такого разнообразия вызывает сомнения, продолжает эксперт: в советские времена Министерство обороны и промышленность критиковали как раз за то, что в СССР в 1960–1970-е годы было создано три разных типа танков — Т-64, Т-80 и Т-72.

По словам заместителя министра обороны России Юрия Борисова, новые танки следующего поколения Т-14 «Армата» начнут поступать в войска для проведения опытной эксплуатации после 2019 года и контракт 2017 года призван загрузить мощности «Уралвагонзавода» на переходный период наряду с экспортными контрактами. Последние также выполняются — так, в середине февраля появились фото первых танков Т-90С новой постройки, поставленных в Ирак по контракту на 73 машины.