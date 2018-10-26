Специалисты ЕВРАЗа приняли участие в V национальном чемпионате рабочих профессий WorldSkills

В эти дни в выставочном павильоне Екатеринбург EXPO проходит V национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills. Более 600 участников в возрасте до 28 лет из 36 ведущих российских корпораций и холдингов будут состязаться в 40 компетенциях (дисциплинах. — Прим. ред.). Оценивать работу конкурсантов будут 500 опытных российских и зарубежных мастеров-экспертов.

Дивизион «Урал» холдинга ЕВРАЗ представляют трое молодых сотрудников ЕВРАЗ НТМК: ведущий инженер-механик центральной лаборатории механизации комбината Дарья Спасская, лаборант центральной лаборатории Дарья Ланина и газосварщик доменного цеха Александр Ложков. Их готовят эксперты — начальник бюро Денис Крупский, инженер-технолог Светлана Котельникова, электрогазосварщик Дмитрий Колтыков. Всего в сборной ЕВРАЗа с Урала и из Сибири принимают участие 68 экспертов и участников, они борются за победу в 12 компетенциях.

По условиям конкурса Дарья должна за шесть часов по чертежу разработать двигатель мотоцикла.

«Задание сложное. Когда первый раз смотришь чертёж, то думаешь, что это нереально сделать, но постепенно разбираешься, и потом всё идёт на ура. Главное — разобраться и понять», — объясняет девушка.

Для подготовки к состязаниям Дарья проходила дополнительное обучение в Новоуральском научно-исследовательском ядерном университете МИФИ под руководством опытных наставников.

«Я вижу, что меняется отношение общества к рабочим профессиям, — говорит вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Наталья Ионова. — Читала недавно про поколенческие теории. Есть гипотеза, что к 2024 году инженерный тренд возродится. И такие соревнования очень полезны для ЕВРАЗа. Мы сюда приезжаем со своими компетенциями и одновременно берём что-то новое для себя. Здесь можно увидеть другие грани рабочих профессий, что многие процессы автоматизированы. Компанией запланирован очень большой объём инвестиций в обновление оборудования. И мы понимаем, что понадобятся люди с мультикомпетенциями, а не просто с определёнными знаниями. Наша попытка через участие в подобных соревнованиях понять, что происходит на других предприятиях, перенять их опыт, очень важна».

В этом году впервые в состав команды ЕВРАЗа вошли ученики подшефной школы № 49 Нижнего Тагила. Учащиеся седьмых — восьмых классов выступили в компетенции «Электромонтаж Junior». Благодаря поддержке Нижнетагильского металлургического комбината руководство учебного учреждения и учителя оборудовали в школе лабораторию электромонтажа, где дети смогли подготовиться к чемпионату.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе предприятия, принято решение оборудовать в Нижнем Тагиле специальный учебный полигон, где можно будет отрабатывать навыки, нужные на чемпионате.