Создают уникальные сувениры и планируют восстановить купеческую усадьбу. Чем живёт и о чём мечтает старейший в Свердловской области инклюзивный центр «Благое дело» 

Верх-Нейвинский — небольшой посёлок городского типа на 4,5 тысячи жителей, расположенный между Невьянском и Екатеринбургом. Это старейшее поселение Урала, датой основания которого считается 1662 год, интересно богатой историей, сохранившимися архитектурными шедеврами XVIII и XIX веков и живописной природой. Сюда точно стоит приехать, чтобы прогуляться по тихим улочкам с красивыми купеческими домиками и познакомиться с уникальной для Свердловской области некоммерческой организацией «Благое дело», подопечные которой — люди с инвалидностью — занимаются творчеством, получают профессию и учатся жить обычной жизнью.

Судьбоносная встреча

История создания некоммерческой организации «Благое дело» берёт корни в 90-х годах прошлого века. Именно тогда создательница и генеральный директор НКО «Благое дело» Вера Симакова, инженер-физик по профессии, увлеклась педагогикой. Вера Игоревна вспоминает, как с распадом СССР в страну хлынул поток новых философских течений и интересной литературы, которую она начала изучать.

«Каждый человек — творец. Все люди для чего-то созданы, каждый человек — это вселенная, просто невероятная, с которой ты можешь иметь счастье соприкоснуться. В моей вселенной человека с инвалидностью не было. В Советском Союзе не было больных, люди жили в своих шорах. Уже потом я узнала, что в СССР при рождении особенного ребёнка маму просили от него отказаться. Детей помещали в пансионаты просто ни за что. Просто потому, что они другие. А ведь люди с инвалидность показывают нам, кто есть человек, что ценно для человека, для чего мы живём. Эти люди манифестируют это. И когда их не видишь, когда с ними не сталкиваешься, когда нет инклюзивного сообщества, ты теряешься, начинаешь думать, что в жизни самое главное — деньги или власть», — размышляет генеральный директор НКО «Благое дело» Вера Симакова.



Гендиректор НКО «Благое дело» Вера Симакова



В 1990-е годы Вера Симакова вместе с педагогами-единомышленниками создала клуб для детей. Вера Игоревна признаётся, что идея была простой: она хотела, чтобы её маленькая дочка всесторонне развивалась и занималась творчеством. А потом случилась судьбоносная встреча. В 1996 году в клуб пришла мамочка с необычным ребёнком, у которого, по всей видимости, был аутизм. Малыш поставил педагогов в тупик — они просто не знали, как с ним взаимодействовать, ведь тогда дети с ментальными особенностями в нашей стране признавались необучаемыми.

В 1998 году Вера Симакова вместе со Светланой Зуб создали в Новоуральске класс лечебной педагогики для детей с инвалидностью, находящихся по состоянию здоровья вне образовательной системы. В нём было семь воспитанников. Спустя год при классе открыли театральную педагогическую студию, где вскоре занимались уже 25 человек.

В 2005 году создатели педагогического клуба задумались о том, как работать с повзрослевшими подопечными дальше. Так началось создание центра трудовой и художественной терапии для взрослых людей с инвалидностью.

Творческая среда

Сегодня, спустя 17 лет, «Благое дело» имеет большое здание с семью ремесленными мастерскими. Люди с инвалидностью разного возраста работают в мастерской шерсти и фетра, деревообрабатывающей, сувенирной, керамической, бумажной, швейной, свечной мастерской. Здесь они не только трудятся, но и занимаются творчеством, общаются, работают с психологами и другими специалистами.

В мастерских трудоустроены 32 инвалида. В швейной мастерской создаются модные шопперы, постельное бельё, покрывала, вышивка на одежду. В мастерской фетра и шерсти ребята валяют тёплые тапочки, игрушки и аксессуары. В гончарной мастерской изготавливают посуду, в столярной — предметы интерьера и мебель. В бумажной мастерской делают красивые скетчбуки для творчества и крафтовые подарочные пакеты. В сувенирной — значки, футболки, кружки с различными принтами.

Вся продукция не уступает магазинной по качеству, а в чём-то даже превосходит, ведь всё это — ручная работа, в которую вложены любовь и старание. Продукцию организация продаёт в своём интернет-магазине и в нескольких офлайн-точках в Екатеринбурге, Новоуральске и парке «Оленьи ручьи».

Работают ребята по четыре часа в день. Затем идут на обед, а после в творческие мастерские. Кто-то занимается вокалом и танцами, кто-то рисует настоящие шедевры на холстах, а кто-то играет в театральных постановках. Заняты подопечные «Благого дела» каждый день с 10:00 до 18:00.

Важным направлением работы является социальное сопровождение. Благодаря проекту «Социополис» ребята с инвалидностью учатся жить самостоятельно, готовить обед, ходить в магазин, вести свой личный бюджет. Большинство подопечных «Благого дела» — это люди, которые выросли в специальных учреждениях, они не умеют заботиться о себе, вести быт. На первом этапе проекта специалисты помогают им практически 24 часа в сутки, но со временем сокращают количество проведённых вместе часов до минимума.

«Нас учат готовить, ходить в магазин, распределяться финансы. Я очень рада, что попала сюда и получила шанс найти себя в жизни», — говорит мастерица швейной мастерской Наталья из Талицы.

У «Благого дела» сегодня есть тренировочные квартиры в Новоуральске и Верх-Нейвинском. В них проходят обучение подопечные психоневрологических интернатов и детских домов со всей области, в том числе из Нижнего Тагила. Сегодня главной мечтой команды «Благого дела» является создание большого гостевого дома.

НКО ранее получила в безвозмездное пользование старинный особняк купцов Аристовых в центре Верх-Нейвинского, но на ремонт нужна большая сумма. Гендиректор «Благого дела» Вера Симакова отмечает, как было бы здорово вернуть неоднократно горевшему поместью былое великолепие. Если удастся воплотить мечту, ребята с инвалидностью смогут жить в этом доме до тех пор, пока не встанут на ноги, не начнут жить самостоятельно.

Культурный центр

В апреле 2021 года у «Благого дела» появился свой Центр инклюзивной культуры. Он находится на улице Карла Маркса, 24, в паре минут ходьбы от основного здания организации. Для воспитанников был сделан пандус, по которому можно быстро спуститься к творческому лофту. Примечательно, что для небольшого посёлка инклюзивный центр стал вторым культурным местом притяжения — с советских времён здесь действует ДК «Металлург». Но, конечно, новый Центр культуры современнее и симпатичнее, и сегодня эта площадка привлекает художников и артистов со всей области.

«Мы ходили и облизывались вокруг этого здания, но не мечтали даже. Хотя, конечно, хотелось, чтобы у нас было своё здание, где мы сможем заниматься творчеством, демонстрировать это творчество, и, самое главное, чтобы это было открытое, доступное пространство, куда всем хотелось бы прийти: людям с инвалидностью и без, детям и взрослым, старикам. Численность посёлка — 4700 человек, из них 45% пенсионеры. Молодёжь уезжает. Так вот, чтобы она не уезжала, чтобы ей было чем заняться, мы всё это придумали и создали. И сегодня к нам приходят люди совершенно разных возрастов. Есть постоянный зритель, которому 91 год! Он ходит на все наши мероприятия», — рассказывает руководитель культурного центра Елена Гнусарева.

В советские годы в этом здании располагался мебельный магазин, потом пивная, а затем много лет оно стояло в полуразрушенном состоянии. Здесь не было пола и крыши, отсутствовало отопление.

В 2019 году друг «Благого дела» голландец Хуберт Руйманс выкупил здание и подарил его организации. Какое-то время ушло на поиск денег на реконструкцию. Проект был поддержан Екатерининской ассамблеей и грантом Фонда президентских грантов. Ремонт занял 8 месяцев. Команде «Благого дела» помогали волонтёры, меценаты и просто неравнодушные люди.

А неравнодушных людей вокруг организации много. Так, руководитель Центра инклюзивной культуры и студии инклюзивного танца «Виват» Елена Гнусарева пришла в «Благое дело» 14 лет назад помочь с бухгалтерией и осталась.

«Меня попросили прийти сюда помочь. Работала на общественных началах два часа в неделю. А потом ушла из бизнеса и практически стала здесь жить. Все мы довольно долго работали на общественных началах, не было денег. Люди приходили сюда по разным причинам, у всех разные пути. Я пришла помочь, теперь я живу тут», — вспоминает Елена Гнусарева.

Елена Павловна рассказывает, что проектировщики культурного центра рассмотрели все возможные варианты использования пространства. Говорит, если вкладывать деньги, то с умом. Поэтому сегодня здесь проходят киносеансы, концерты, вечеринки и выставки. Показывают свои работы в новом пространстве художники и артисты со всего региона. С афишей мероприятий можно познакомиться на сайте центра.

Когда помощь нужна тем, кто помогает

Подобные некоммерческие организации всё ещё редкость для нашей страны. Социальные деревни и мастерские для людей с ограниченными возможностями здоровья сегодня поддерживаются грантами, но их не всегда можно получить, а работу нужно вести постоянно, вне зависимости от наличия господдержки.

Гендиректор «Благого дела» Вера Симакова рассказывает, что на жизнедеятельность организации в месяц нужно 1,5 млн рублей. Около 70 тысяч ежемесячно приходит с подписок на пожертвования через сайт, часть денег поступает от продажи продукции, которую производят сами ребята. Но этих средств не всегда хватает.

В команде НКО сегодня работают 32 человека: это руководители мастерских, кураторы, педагоги и психологи. А ещё у «Благого дела» есть много друзей, помогающих на добровольных началах.

«Люди с инвалидностью, особенно ментальной, когда к ним относишься как к людям, очень щедры на энергию, на эмоции. Просто нужно, скажем так, знать правила этикета при общении с людьми с разными заболеваниями. Например, для людей с синдромом Дауна очень важен ритм. К кому-то нельзя близко подходить, другого надо обязательно обнять, у третьего нужно обязательно спросить, можно ли ему подать руку. Особенности есть у каждого, как и у всех нас. А вообще с людьми с инвалидностью общаться приятнее и проще, потому что они более отзывчивы, они тебя поддерживают», — говорит с улыбкой Вера Симакова.

По её словам, подобные организации, в которых люди с инвалидностью могут получать профессию и возможность жить полноценной жизнью, нужны на каждые 100 тысяч населения в каждом городе. В Свердловской области таких организаций очень мало и удержаться на плаву им непросто. Поэтому важна помощь каждого.

Как поддержать «Благое дело»? Можно оформить подписку на пожертвование любой суммы на сайте организации. Можно приобрести изделия ручной работы, которые создают ребята, или поучаствовать в мастер-классах. Также здесь рады помощи волонётров и вообще всем гостям.