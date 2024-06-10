Совместить приятное с полезным. На Ушковской канаве под Нижним Тагилом прошёл первый просветительский экосплав

Накануне, 9 июня, несмотря на пасмурную погоду, состоялся первый экосплав на SUP-бордах по Ушковской канаве, посвящённый 175-летию начала её эксплуатации. Мероприятие было организовано АНО «Управляющая компания туристско-рекреационного кластера “Гора белая”» (Welcome to Ural). Старт прошёл на базе отдыха «Верхний прудок». Перед заплывом местный краевед Андрей Пичугин рассказал участникам о появлении этого водоёма.

Ушковская канава — уникальное действующее гидротехническое сооружение, построенное в 1849 году по проекту крепостного умельца Клементия Ушкова.

«Впервые о строительстве канала из реки Чёрной в Черноисточинский пруд задумался ещё Николай Демидов, выделивший в 1799 году средства на его строительство. Заводы часто испытывали проблемы с водой, которая приводила в движение все основные механизмы. Иногда из-за отсутствия воды приходилось останавливать производство и нести убытки. Однако канал тогда так и не появился. Только в 1841 году крепостной крестьянин Клементий Константинович Ушков предложил построить канал из реки Чёрной в пруд Черноисточинского завода за два-три года. Взамен он просил избавить себя и свою семью от крепостной зависимости», — рассказывает краевед Андрей Пичугин.

На необычную экопрогулку по воде собрались более 30 человек, при этом большинство туристов приехали из Екатеринбурга. Главной фишкой сплава стало то, что участники не просто плыли по каналу, а одновременно собирали в мешки прибрежный мусор, оставленный нерадивыми туристами и рыбаками.

«Погода немного подвела, но это не омрачило наш сплав. Мы прекрасно проплыли, собрали мусор и открыли SUP-сезон», — делится впечатлением участница сплава Ольга.

«Благодарим за организованный сплав, погода не смогла испортить хорошее впечатление. Собрали много мусора и насладились прекрасными видами», — говорит туристка Анастасия.

После сплава организаторы провели экскурсию по креативному кластеру в Черноисточинске на Демидовском заводе. Там гостей познакомили с историей гидротехнических сооружений демидовских времён и одного из старейших предприятий на Урале.