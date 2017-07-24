Совфед попросил Путина ввести санкции против Польши

Совет Федерации попросил президента Владимира Путина дать поручение профильным ведомствам разработать предложения по возможным ограничениям в отношении Польши в ответ на решение Варшавы снести памятники советским воинам, передаёт «Интерфакс».

Обращение было принято на пленарном заседании верхней палаты парламента. Помимо этого, сенаторы предлагают ввести санкции в отношении польских депутатов, инициировавших закон от 1 апреля 2016 года «О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя», и других физических и юридических лиц.

Ранее о том, что в Совфеде рассматривают возможность введения санкций против Польши, сообщил сенатор Франц Клинцевич.

«Многие сенаторы, в том числе я, говорили, что должен быть жёсткий ответ на то, что делает Польша», – отметил парламентарий.

Напомним, польский сейм 22 июня принял поправки к закону «О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя», которые позволяют муниципальным властям принимать решения о сносе «коммунистических» памятников. В редакции 2016 года документ не предусматривал демонтажа мемориальных табличек и памятников.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон 17 июля. На следующий день российский МИД назвал это «возмутительной провокацией» и пригрозил «последствиями».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС