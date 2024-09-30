Сотрудники пункта выдачи Wildberries разыскивают девушку, которая забыла оплатить заказ (ВИДЕО)

Сотрудники пункта выдачи разыскивают девушку, которая 26 сентября пришла в пункт выдачи Wildberries на Окунева, 53 забрать свой заказ. Однако, забрав куртку, забыла её оплатить.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, что девушка получила свою посылку, проверила её и покинула пункт, не дождавшись сотрудника, отошедшего на склад.

«Если вы читаете этот пост, придите и оплатите курточку. Если в течение двух дней вы не подойдёте в пункт выдачи для решения вопроса, видео будет направлено в полицию», — пишет хозяйка пункта выдачи Екатерина.

Екатерина надеется, что видео заметит сама девушка или её узнают знакомые, которые напомнят об оплате заказа. Сейчас женщина не хочет обращаться в полицию, а ждёт, пока забывчивая клиентка найдётся сама.