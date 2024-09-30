Нижний Тагил на четвёртом месте, Екатеринбург — на пятом. Свердловская Госавтоинспекция назвала города, где чаще всего происходят ДТП с пострадавшими

Госавтоинспекция Свердловской области составила рейтинг городов по количеству дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими за восемь месяцев 2024 года, пишет «Комсомольская правда».

При этом было подсчитано лишь общее количество аварий в каждом из городских округов, без учёта численности населения. Самым аварийным городом Свердловской области является Екатеринбург. Он возглавил рейтинг с показателем 752 аварии с пострадавшими. На втором месте оказался Нижний Тагил. Здесь произошло 191 ДТП, в которых пострадали люди. Тройку антилидеров замкнул Каменск-Уральский — 63 столкновения с пострадавшими. В Заречном зарегистрировано 59 ДТП, в Первоуральске — 54. В Сысертском городском округе зафиксировали 51 аварию, в которой пострадали люди, в Берёзовском — 43.

«Самыми неаварийными участками Свердловской области стали Артёмовский, Артинский, Байкаловский, Ивдельский, Красноуральский, Кировградский, Тавдинский, Шалинский, Туринский, Лесной, Новоуральский городские округа и Пышминский район. Там произошло менее десяти аварий за восемь месяцев 2024 года», — пишет «Комсомольская правда».

АН «Между строк» решило составить собственный рейтинг, основанный на данных ГАИ, в котором разместило города по количеству ДТП с пострадавшими на 10 тысяч населения, что совершенно меняет картину.

На первом месте оказался Заречный с населением всего 31,8 тысячи человек, где зарегистрировано 18,4 ДТП на каждые 10 тысяч населения. Второе место заняла Сысерть с показателем 8,1 ДТП, что намного ниже, чем в Заречном, однако всё же довольно сильно отличается от остальных городов. Городской округ Берёзовский занимает третью позицию с показателем 5,8 ДТП на 10 тысяч жителей.

Нижний Тагил с показателем 5,7 ДТП на каждые 10 тысяч человек находится на четвёртом месте списка, хотя по общему количеству ДТП занимал второе место после Екатеринбурга, который в нашем рейтинге опустился на пятое место с показателем 4,8.

Другие города, такие как Каменск-Уральский (3,8 ДТП) и Первоуральск (3,7 ДТП), также не могут похвастаться благополучной ситуацией на дорогах, однако не идут ни в какое сравнение с лидерами рейтинга.

В расчёте на каждые 10 тысяч населения в Свердловской области за восемь месяцев этого года произошло 4,2 ДТП, что меньше среднего количества аварий в первой пятёрке городов рейтинга.