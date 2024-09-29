СОФПП приглашает представителей пищевой и строительной отраслей принять участие в бизнес-миссии в Казахстан

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан центр «Мой бизнес») организует бизнес-миссию в Казахстан для компаний пищевой и строительной отраслей. Деловая поездка делегации региона в Астану состоится с 13 по 15 ноября 2024 года.

Заявки на участие от начинающих и действующих экспортёров принимаются до 18 октября Центром поддержки экспорта СОФПП.

«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставит задачу по наращиванию сотрудничества с партнёрами из Центральной Азии. Республика Казахстан является одним из крупнейших торгово-экономических партнёров Свердловской области. В прошлом году товарооборот между регионом и Казахстаном вырос в полтора раза по сравнению с 2022 годом. Бизнес-миссия для малого бизнеса укрепит наше взаимодействие. Пищевая и строительная отрасли, предприятия которых приглашаются к участию, — одни из перспективных направлений для развития сотрудничества, что подтверждают последние деловые контакты между представителями территорий», — сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

В программе бизнес-миссии — проведение двусторонних переговоров по индивидуальному графику для каждого участника, посещение профильных предприятий, а также Торгового представительства Российской Федерации в Республике Казахстан.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» СОФПП бесплатно проконсультирует участников бизнес-миссии, подберёт потенциальных партнёров в Казахстане, разработает адаптированное коммерческое предложение, обеспечит трансфер в стране пребывания. Также при необходимости Центр поддержки экспорта фонда арендует переговорный комплекс.

«Бизнес-миссии имеют очень высокую результативность для участников. Например, в прошлом году в организованной фондом бизнес-миссии в Казахстан приняли участие восемь свердловских компаний малого и среднего бизнеса. У семи из них на сегодняшний день есть контракты с Казахстаном, а одна компания открыла в республике своё представительство», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Компания-участник должна быть зарегистрирована в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства Свердловской области. Будущий или действующий экспортёр самостоятельно оплачивает перелёт и проживание своих представителей.

Оставить заявку на участие можно в личном кабинете на сайте СОФПП в разделе «Центр поддержки экспорта», предварительно зарегистрировавшись в личном кабинете предпринимателя (если ранее не было регистрации).

Дополнительные вопросы можно задать Наталье Яндовке: +7 (343) 288-77-85 (доб. 617) или yna@sofp.ru.