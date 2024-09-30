В школе № 80 Нижнего Тагила ученики устроили бои без правил 

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила организовала проверку в связи с нанесением телесных повреждений ученику школы № 80 на территории образовательного учреждения.

Инцидент произошёл 27 сентября в коридоре школы. По словам очевидцев, конфликт сначала разгорелся между двумя учениками, потом к ним подошёл третий и, применив борцовский приём, кинул одного из парней через спину, а потом ещё несколько раз ударил ногой. Падая, пострадавший ударился головой о скамейку и едва не потерял сознание, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

«Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия, в результате которого несовершеннолетним получены телесные повреждения. Прокуратурой будет дана правовая оценка действиям сотрудников школы на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ходе надзорных мероприятий будут опрошены сотрудники школы, запрошены документы из медицинской организации для установления степени тяжести причинённого вреда здоровью ребёнка. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — отметили в прокуратуре.

Свою проверку проводят и сотрудники отдела полиции № 20 МУ МВД «Нижнетагильское». Инспекторы ПДН опрашивают учащихся и выясняют все обстоятельства случившегося.