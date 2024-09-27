Сергей Козлов уходит с поста директора филиала АО «Регионгаз-инвест» в Нижнем Тагиле

Директор филиала АО «Регионгаз-инвест» в Нижнем Тагиле Сергей Козлов покидает свой пост. Об этом он сообщил агентству новостей «Между строк». О новом месте работы он предпочёл не говорить, но отметил, что останется в Нижнем Тагиле.

Сергей Козлов начал свою карьеру в сфере энергетики в МУП «Тагилэнерго», затем возглавил муниципальное унитарное предприятие «Нижнетагильские тепловые сети» (НТТС), где отвечал за подготовку города к отопительному сезону.

На сегодняшний день теплоснабжением Нижнего Тагила занимаются несколько предприятий: МУП «Нижнетагильские тепловые сети», МУП «Тагилэнерго», МУП «Горэнерго» и ООО «Тагилтеплосбыт». Однако все они сталкиваются с серьёзными проблемами, включая задолженность перед поставщиками энергоресурсов и высокий уровень износа сетей, который на некоторых участках достигает 100%.

Летом 2023 года произошли изменения, Нижний Тагил передал десятки котельных и сотни километров тепловых сетей в частные руки — АО «Регионгаз-инвест». Компания входит в группу ПАО «НК Роснефть», в городе она получила в эксплуатацию на 10 лет 25 муниципальных источников тепловой энергии, преимущественно находящихся в районе Гальянки, и 24 котельные в разных концах города, всего 431 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения.