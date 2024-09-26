Потоп из фекалий. Жительница Нижнего Тагила судится с управляющей компанией за право жить у себя дома (ВИДЕО)

В редакцию АН «Между строк» обратилась читательница Галина, которая уже 5 лет безуспешно борется с коммунальной напастью. Её квартира расположена на первом этаже трёхэтажного дома на улице Шевченко. Из-за проблем с канализационными трубами её жилплощадь периодически топит фекалиями и другими продуктами жизнедеятельности соседей. В результате аварий ущерб нанесён ванной комнате, коридору, кухне и части жилой комнаты, в которых пострадали напольное покрытие, бытовые приборы и мебель.

«Сейчас туда очень тяжело и опасно заходить, пол в любой момент может провалиться. Квартира подлежит капитальному ремонту, для восстановления придётся обрабатывать не только пол, но и стены», — рассказала женщина журналисту АН «Между строк».

В качестве кардинального решения вопроса управляющая компания «Тагилстрой» предложила поставить заглушку, закрывающую канализационные трубы. Однако Галине такая идея не понравилась, поскольку она планировала проживать в этой квартире со своей семьёй. Сейчас им приходится снимать чужое жильё, поскольку даже находиться в «проблемной» квартире невозможно — практически все помещения залиты фекалиями. Независимая экспертиза оценила ущерб более чем в 1,2 млн рублей. Сначала тагильчанка направила в «управляшку» досудебную претензию, которая была проигнорирована. Тогда Галина решила подать в суд. Слушание назначено на 15 октября 2024 года.

«Все затопления зафиксированы сотрудниками управляющей компании, ситуация с квартирой им давно известна, однако никаких ремонтных работ не производится», — рассказывает Галина.