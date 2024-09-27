Оклады муниципальных служащих в Нижнем Тагиле увеличат на 18,5% с 1 октября

Нижнетагильская городская дума на прошедшем заседании утвердила увеличение окладов чиновников на 18,5% с 1 октября. Это касается лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе. К числу первых относится большая часть сотрудников администрации, последних — глава города Владислав Пинаев, спикер городской думы Вадим Раудштейн и вице-спикер Алексей Балыбердин, депутаты, которые работают на постоянной основе (таких в текущем созыве нет), председатель, заместитель и аудиторы Счётной палаты.

«Увеличить (индексировать) с 1 октября 2024 года в 1,185 раза размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности города Нижний Тагил на постоянной основе, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нижний Тагил», — указано в решении местного парламента.

Отметим, что повысить оклады на 18,5% городская администрация хотела ещё весной этого года. В конце апреля на сайте мэрии опубликовали соответствующее постановление за подписью главы города. Проект увеличения должностных окладов должны были рассматривать в Нижнетагильской городской думе. Однако до депутатов документ так и не дошёл, так как из администрации поступило письмо с просьбой вернуть проект без рассмотрения. Пояснений в документе не было.

В прошлом году с 1 июля оклады тагильских чиновников были проиндексированы на 30%, но размер индексации варьировался в зависимости от размера первоначального оклада и трудового стажа. Сейчас средства на индексацию предусмотрены в бюджете Свердловской области, отметили в гордуме.

В частности, до текущего повышения оклад главы города составлял порядка 62 тысяч рублей, председателя Нижнетагильской гордумы — около 55 тысяч рублей, вице-спикера гордумы и председателя Счётной палаты — почти 50 тысяч рублей.

Их конечная зарплата может включать в себя ежемесячное денежное поощрение, ежемесячную процентную надбавку за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, также предусмотрена единовременная выплата при предоставлении отпуска в размере двух должностных окладов.

Прочие муниципальные служащие имеют ряд дополнительных выплат к окладу, которых может быть шесть: надбавка к должностному окладу за классный чин муниципального служащего, надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, надбавка к должностному окладу за выслугу лет, процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, премия по результатам работы, материальная помощь.