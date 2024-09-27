Депутаты городской думы Нижнего Тагила попросили губернатора увеличить тарифы на коммунальные услуги в 2025 году

Депутаты городской думы Нижнего Тагила обратились к губернатору с просьбой повысить плату за коммунальные услуги на 15,2% для местных жителей, что превышает установленный предел в Свердловской области. Решение отправить письмо было принято на заседании гордумы 26 сентября.

Как пояснили АН «Между строк» в городской думе, проект был внесён в думу администрацией города вместе с пояснительной запиской. А в мэрию, в свою очередь, с письмами обратились несколько ресурсных организаций.

Вопрос касается предельного индекса изменения платы за коммунальные услуги, который защищает граждан от необоснованного роста тарифов. Для Свердловской области с 1 июля 2025 года планируется установить этот индекс на уровне 8,1%, однако отдельные муниципалитеты, включая Нижний Тагил, могут от него отклоняться.

«Обращаемся с предложением об установлении для города Нижний Тагил значения предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на период с 1 июля по 31 декабря 2025 года в размере 15,2%», — сказано в письме.

Депутаты Нижнего Тагила объясняют свою просьбу необходимостью обновления систем ЖКХ и повышения энергоэффективности. Они также считают, что увеличение тарифов поможет обеспечить качественное снабжение электроэнергией, газом, теплом и водой для новых строений. Кроме того, по их мнению, это позволит реализовать инвестиционные программы компаний-поставщиков и выполнить условия концессионных соглашений.