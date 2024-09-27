«Здесь научат делать танки, научат Родину любить». Сотрудники «Уралвагонзавода» записали мотивировочный ролик

Ветераны молодёжного движения «Уралвагонзавода» сняли видеоролик о преимуществах работы на главном оборонном предприятии страны. Съёмки происходят в основном в музее предприятия.

«Ты на завод к нам приходи, с дивана попу оторви. Как говорится, без труда не вынуть рыбку из пруда. Про “Уралвагонзавод” хотим секрет один открыть: здесь научат делать танки, научат Родину любить», — поётся в песне.

Отметим, что недавно СМИ изучили вакансии на УВЗ. Больше всего обещают платить машинисту крана: завод предлагает работу вахтовым методом за 330 тысяч рублей. Также приглашают операторов станков с программным управлением (заявленная зарплата — от 125 тысяч рублей), инженера-конструктора (от 80 тысяч рублей), обрубщика неровностей на трубах и деталях (от 75 до 160 тысяч рублей и выше), кузнеца (до 150 тысяч рублей), аппаратчика воздухоразделения (от 100 тысяч рублей) и ведущего специалиста по социологическим исследованиям (от 60 тысяч рублей). Всего за месяц УВЗ опубликовал 61 новую вакансию.

Иногородним предлагают помощь с жильём, также доступна программа софинансирования процентов по ипотеке. Сотрудникам обещают полный соцпакет.