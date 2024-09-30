В Нижнем Тагиле женщина до смерти избила свою бабушку

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 7 января 2024 года обвиняемая, находясь в квартире на улице Алтайской, в ходе конфликта со своей 91-летней бабушкой, находящейся в силу престарелого возраста в беспомощном состоянии, толкнула её, отчего последняя упала. После этого обвиняемая нанесла ей не менее 11 ударов руками по голове и телу, причинив тяжкий вред здоровью.

От полученных травм пожилая женщина скончалась в больнице. Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до 15 лет.