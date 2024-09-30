Смертельное ДТП произошло на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

В ночь на 28 сентября на Южном подъезде к Нижнему Тагилу произошла автоавария, в которой погиб мужчина. Как рассказали АН «Между строк» в Госавтоинспекции, 41-летняя женщина на «Ладе Ларгус», двигаясь со стороны Нижнего Тагила, при повороте налево из крайней правой полосы не предоставила преимущество и допустила столкновение с движущимся слева в попутном направлении Chevrolet Cruze под управлением 29-летнего мужчины.

В результате ДТП погиб пассажир иномарки, а также травмировались оба водителя легковых автомобилей. Бригадой медиков пострадавшая водитель «Лады» с места ДТП доставлена в больницу, мужчина от госпитализации отказался.

«Он пояснил полицейским, что ранее был не знаком с погибшим пассажиром и осуществлял поездку с ним через приложение», — отметили в ГАИ.

Автоинспекторы установили личность погибшего, им оказался 31-летний местный житель. В момент ДТП он находился на заднем пассажирском сиденье справа, не был пристёгнут ремнём безопасности, поэтому сильно ударился головой.