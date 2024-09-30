Создай свою идеальную коллекцию. В Екатеринбурге пройдёт тренинг для предпринимателей в сфере моды

Мир моды и одежды открывает для предпринимателей различные пути ведения бизнеса и даёт возможность реализовывать творческие амбиции. Процесс разработки новых моделей требует значительных временных и финансовых затрат, а также больших усилий. Однако, помимо создания качественного продукта, необходимо также уделять внимание его продвижению и продаже. Поэтому важно понимать, как правильно составить ассортимент, чтобы он был интересен покупателям и приносил прибыль.

Специально для помощи предпринимателям и самозанятым в этой сфере на площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) в бизнес-центре «Панорама» 2 октября пройдёт тренинг «Технология разработки продуктовой коллекции для креативных проектов» (18+) с Натальей Семёновой, основателем Высшей школы имиджа и стиля.

Тренинг поможет предпринимателям понять, как разработать сбалансированную продуктовую коллекцию, включающую в себя базовые модели, трендовые вещи и аксессуары. Участники смогут научиться, как правильно работать с наценками и маржинальностью, чтобы товары продавались по оптимальной цене и приносили доход. Кроме того, на тренинге будут рассмотрены методы управления ассортиментом, включая принципы сортировки товаров и формирования капсульных коллекций.

Наталья Семёнова — опытный эксперт в области моды и бизнес-аналитики с более чем 5000 выпускников. С 2009 года она работала как стилист-имиджмейкер, разработала методики подбора персонального стиля на основе психологии. В 2011 году основала негосударственную образовательную организацию в сфере моды и красоты на Урале — Высшую школу имиджа и стиля. С 2020 года вместе с командой занимается разработкой креативных концепций, развитием брендов, имидж-консультированием и тренд-аналитикой.

«Ключевые элементы, которые должны быть учтены при разработке ассортиментной матрицы, — это в первую очередь понимание, что у клиента должно возникать желание купить капсулу. Должен быть учтён баланс ассортиментной матрицы, базовых моделей, трендовых вещей. Многие предприниматели не знают, что должны быть использованы определённые формулы в пропорциях верхней одежды, плечевых изделий, поясных изделий, аксессуарного ряда и так далее. И чаще всего неправильно работают с наценкой и маржинальностью, обо всём этом мы поговорим на тренинге», — делится Наталья.

Знания, полученные на тренинге, позволят предпринимателям более эффективно использовать своё время и ресурсы, сосредоточив усилия на создании уникального и качественного продукта, который будет пользоваться спросом у покупателей, считает эксперт.

Кроме того, на мероприятии обсудят основные причины неудач начинающих предпринимателей. Тренинг обещает быть интерактивным: участники смогут не только слушать, но и на практике прорабатывать все аспекты разработки коллекции.

Мероприятие пройдёт с 10:00 до 17:00. Ссылка на регистрацию для участия в бесплатном тренинге СОФПП: https://b24-1qd2tz.bitrix24.site/crm_form47/?mid=19256.