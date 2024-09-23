В ЯНАО тагильчанин избил собутыльника и почти избежал наказания

В середине февраля 2024 года в городе Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа произошел инцидент, в результате которого уроженец Нижнего Тагила, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил собутыльника. Приятель получил травмы, которые позже были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.

Несмотря на явные признаки преступления, органы дознания первоначально отказали в возбуждении уголовного дела, однако прокуратура города обратилась с требованием отмены незаконного постановления.

В надзорном ведомстве посчитали, что полиция была обязана возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья).

По результатам расследования дело было передано в суд. Суд признал тагильчанина виновным и назначил ему наказание в виде 9 месяцев ограничения свободы.