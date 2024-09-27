В Свердловской области запретят «наливайкам» в жилых домах продавать алкоголь по ночам

Правительство Свердловской области выступило с инициативой с 1 марта 2025 года ограничить в ночное время розничную продажу алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Законопроект, направленный на обеспечение покоя и безопасности уральцев, а также соблюдение режима тишины, утверждён на заседании областного кабинета министров и будет направлен на рассмотрение в Законодательное собрание Свердловской области.

«Сегодня в Свердловской области, как и в других регионах России, актуальна проблема деятельности таких организаций, которые с 8 до 23 часов работают как магазины, а после — как объекты общественного питания. Таким образом, в круглосуточном режиме продаётся слабоалкогольная продукция навынос. Посетители этих так называемых объектов общественного питания нередко в ночное время нарушают покой жильцов многоквартирных домов, на первых этажах или вблизи которых они расположены», — отметила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Реализация инициативы повысит уровень защиты прав жителей региона на тишину, покой и безопасность в вечернее и ночное время, а также позволит сократить число торговых объектов, осуществляющих незаконную розничную продажу алкоголя. При этом в ресторанах, барах или кафе, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, по-прежнему можно будет заказать алкоголь круглосуточно, но не навынос.

Всего в Свердловской области деятельность по розничной продаже слабоалкогольных напитков осуществляют 958 торговых объектов и 172 объекта общественного питания. За два года от жильцов многоквартирных домов поступило порядка 400 жалоб на нарушение тишины и покоя посетителями объектов общественного питания, расположенных в многоэтажках, или магазинов, которые под видом оказания услуг общественного питания круглосуточно осуществляют розничную продажу слабоалкогольной продукции.