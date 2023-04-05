Сотрудник Росгвардии из Нижнего Тагила спас девочку из задымлённой от пожара квартиры

3 апреля в Нижней Салде сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спасли 11-летнюю девочку, которая оказалась одна в задымлённом балконе на первом этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Уральской. Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области, ЧП обошлось без жертв, а малышку вытащил из помещения младший сержант Бауыржан Момышев, который совместно с прапорщиком Светланой Кузнецовой патрулировал по маршруту и как раз проезжал недалеко от места инцидента.

«Во время патрулирования мы увидели, что вдалеке поднимается чёрный дым, подъехали поближе посмотреть, что случилось. Увидели, что горит балкон. Возле него в тот момент стояли двое мужчин. Мы остановились рядом, вышли спросили у них, что случилось, и вызвали ли они пожарных. Они ответили, что вызвали», — рассказал «КП-Екатеринбург» Бауыржан Момышев.

Выяснилось, что пострадавшая девочка находилась не в той квартире, где горел балкон а в соседней. Однако огонь мог с лёгкостью перекинуться в её комнату. Кроме того, по вентиляции дым уже начал заполнять квартиру изнутри.

«Были хлопки сильные. На горевшем балконе стёкла выбило наружу. Не знаю, как это случилось. Мне в тот момент было не до того, надо было девочку спасать. Я подбежал к окну, скинул москитную сетку, попытался девочку успокоить, чтобы она собралась и открыла окно. Когда окно открылось, я залез, взял её и вынес из квартиры, отнёс в служебный транспорт. На ней была тоненькая футболочка. Мы её укутали, одели», — сказал «КП-Екатеринбург» Бауыржан.

После этого сотрудники Росгвардии попытались выяснить у девочки, остался ли ещё кто-то в квартире, но ребёнок от пережитого стресса не мог ничего объяснить. Тогда сержант снова зашёл в квартиру, обнаружив, что там никого нет, вернулся обратно. Через несколько минут подъехала бригада скорой помощи, пожарные и мама пострадавшей девочки.

По информации МЧС, на балконе квартиры на первом этаже загорелся мусор. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и пять человек личного состава. В 19:52 огонь локализован. В 19:53 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 20:06, уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области. Причина возгорания пока неизвестна.

«Я родился в Нижнем Тагиле. Живу в городе Верхняя Салда. Моя стажировка началась в марте 2022 года, а официально сотрудником я стал в сентябре. Получается, меньше года служу. Раньше с подобными ситуациями ещё не сталкивался», — рассказывает «КП-Екатеринбург» Бауыржан Момашев.