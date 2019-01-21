СМИ сообщили о скором запуске Национальной системы управления данными

Рабочая группа по архитектуре госсистем и режиму оборота данных во главе с вице-премьером Максимом Акимовым предварительно одобрила проект концепции Национальной системы управления данными, со ссылкой на знакомого с результатами заседания собеседника пишет «Коммерсантъ».

Документ, разработанный Аналитическим центром при правительстве, вместе с дорожной картой должен быть повторно представлен в правительство до 10 февраля и утверждён в течение I квартала. Рамочный законопроект планируется подготовить до конца II квартала, а в III квартале — определить требования к управлению данными и выбрать национального оператора. Интерес к участию в пилотных проектах в 2019 году выразили Пенсионный фонд, Росреестр и казначейство.

Система является ключевым элементом цифрового нацпроекта. Концепция предполагает единый порядок сбора, обработки, хранения и использования госданных, в том числе управление их качеством и создание аналитических инструментов. Для граждан это должно улучшить качество госуслуг и упростить сбор документов, для бизнеса — упростить отчётность и обеспечить доступ к части госданных, государство же в результате должно принимать более взвешенные и эффективные решения.

Большую часть разногласий решили отложить и снимать по ходу, одобренная же концепция прописана максимально широко. Например, пока не определён срок включения в систему трансакционных данных, не описаны и пути решения проблемы ретроданных, которые не учтены в современных реестрах: например, в части подтверждения трудового стажа или прав на недвижимость.

В отзыве экспертов Всемирного банка также отмечается, что проект такого масштаба потребует широкой поддержки разных групп, обозначенные сроки могут оказаться «слишком агрессивными», а вопрос финансирования недостаточно прояснён.