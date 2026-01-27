СМИ: Родственница директора тагильской компании «Антолл» Анатолия Толстова стала жертвой мошенников, спалив чужую иномарку в Екатеринбурге 

Кировский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест 20-летнюю Светлану Толстову, которая, как сообщает пресс-служба суда, обвиняется в умышленном поджоге автомобиля (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Сама девушка настаивает, что пошла на отчаянный шаг по заданию мошенников. Инцидент произошёл вечером 23 января.

Прибыв на место ЧП, полицейские обнаружили бутылку с остатками горючей жидкости. Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники вышли на след Светланы Толстовой. При задержании она рассказала, что стала жертвой мошенников.

Еще до Нового года неизвестный, по её словам, представившийся сотрудником службы доставки, позвонил ей и попросил назвать код посылки. После этого началась стандартная мошенническая схема – девушке стали звонить с разных номеров, запугивать уголовным преследованием, если она не переведёт им деньги. В итоге Светлана отдала аферистам 80 тысяч рублей. Затем её попросили помочь в задержании преступника: приехать на улицу Вилонова в Екатеринбурге и поджечь конкретную иномарку. Светлана в прямом эфире транслировала поджог, только после этого поняла, что стала жертвой обмана.

По информации агентства, родственником Светланы Толстовой является известный тагильский предприниматель, директор компании «Антолл» Анатолий Толстов.

Сам Анатолий Толстов отказался комментировать ситуацию журналисту АН «Между строк».

Мера пресечения девушке избрана в виде домашнего ареста на срок до 23 марта 2026 года. Постановление суда не вступило в законную силу.