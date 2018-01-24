СМИ-иноагентов в России могут временно заблокировать перед выборами

Деятельность СМИ, признанных на территории России иностранными агентами, может быть временно заблокирована перед выборами президента страны, со ссылкой на председателя комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрея Климова пишут «Известия».

«Американские СМИ призывали бойкотировать президентские выборы. Это нарушение Конституции. Открытый призыв бойкота общенациональных выборов — нарушение, которое может повлечь за собой блокировку. Соответственно, у нашей стороны есть все юридические основания принять ответные меры», — заявил Андрей Климов.

Напомним, в конце 2017 года в России был принят закон о СМИ-иноагентах, разрешающий признавать СМИ иностранным агентом, если оно получает финансирование из-за рубежа. Российские власти заявили, что закон — это ответ на требования властей США зарегистрировать телеканал Russia Today в качестве иностранного агента. В список СМИ-иноагентов в России попали девять структур, в том числе «Голос Америки» и «Радио Свобода».

Депутаты Госдумы 12 января утвердили в первом чтении поправки к закону о СМИ-иноагентах, устанавливающие, что материалы, которые распространяют признанные иностранными агентами СМИ, должны специально маркироваться. При этом СМИ-иноагентами могут быть признаны не только юридические, но и физические лица. За нарушение положений закона предусмотрены штрафы.