Пользователей соцсетей хотят обязать подписывать перепечатки СМИ-иноагентов

Российских пользователей соцсетей намерены обязать подписывать репосты материалов, выпущенных СМИ-иноагентами, со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого пишет «Интерфакс».

«Обязательно, везде, (где) перепечатывает он информацию», — сказал Толстой.

Депутат привёл в пример ситуацию в СМИ с ИГИЛ, где «мы пишем, что ИГИЛ — запрещённая в РФ организация».

«По идее так же честно писать и по информации, которая откуда-то исходит в интересах Госдепартамента США», — сказал Толстой.

Соответствующий законопроект Госдума может рассмотреть в первом чтении уже 12 января. В нём есть положение, согласно которому владельцы информационных ресурсов обязаны будут указывать, что материал выпускался в СМИ-иноагенте. При этом в проекте закона отмечается, что «форма указания, требования к размещению и порядок размещения такого указания устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти».

Об обязанностях СМИ, признанных в РФ иноагентами, говорится и в проекте приказа Минюста РФ, но в документе лишь упоминается о необходимости указывать на то, что информация исходит от иноагента, но не расписано, как именно это осуществлять.

Напомним, в середине ноября президент Владимир Путин подписал закон о СМИ — иностранных агентах, который позволяет признавать иноагентами СМИ, получающие финансирование из-за рубежа. После принятия этого закона в Госдуму оперативно внесли законопроект, предусматривающий огромные штрафы для СМИ, признанных иностранными агентами. Максимальное наказание за «грубые» нарушения — до пяти миллионов рублей.

В список иностранных агентов Минюст уже внёс девять СМИ. Это «Голос Америки», Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее время», Татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии».