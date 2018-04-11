СМИ: «Газпром» и «Нафтогаз» начали переговоры о новом транзитном контракте

«Газпром» и «Нафтогаз» приступили к обсуждению условий нового контракта о транзите газа в Европу через территорию Украины, со ссылкой на близкие к сторонам переговоров источники пишут «Ведомости».

По информации газеты, речь идёт не о пересмотре контракта, действующего до конца 2019 года, а об условиях транзита с 2020 года. Вопрос о продолжении транзита после 2019 года представители обеих компаний поднимали ещё несколько недель назад, говорит собеседник издания. Переговоры находятся в ранней стадии.

«Мы задали вопрос, что значит "привлекательные коммерческие условия"», — отметил близкий к «Нафтогазу» источник.

Он добавил, что российская сторона пока не дала чёткого ответа.

Напомним, в феврале Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объёмов газа. С учётом решения о встречной выплате в $2 млрд «Газпром» остался должен украинской компании $2,56 млрд. После этого российский концерн объявил о расторжении контрактов с «Нафтогазом» и подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража.