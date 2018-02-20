Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения на 7-летнюю девочку хоккейных ворот

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность» по факту травмирования 7-летней девочки в посёлке Валериановск Качканарского городского округа. Инцидент произошёл накануне на хоккейной коробке на улице Кирова. Во время игры на девочку упали хоккейные ворота, причинив ребёнку черепно-мозговую травму, с которой пострадавшая госпитализирована в больницу.

«Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. С целью установления лиц, ответственных за безопасное пребывание граждан на спортивном объекте, а также того, принимались ли ими соответствующие меры для недопущения подобных инцидентов, истребуется необходимая документация. Проводятся допросы свидетелей из числа непосредственных очевидцев, а также родственников малолетней пострадавшей и иных лиц. В ходе расследования органами СКР выясняются причины и условия, которые способствовали возникновению ситуации, в которой жизнь и здоровье малолетней девочки подверглись опасности», — пояснил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По итогам проверки будут приняты необходимые меры профилактики. Расследование уголовного дела продолжается.