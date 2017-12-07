Следователи МВД Нижнего Тагила ищут очевидцев ДТП, где автобус насмерть сбил женщину

Следственное управление МВД Нижнего Тагила ищет свидетелей смертельного ДТП, которое произошло 5 декабря около 8:00 в районе дома № 32 по улице Индустриальной. По официальной версии, выезжающий с прилегающей территории автобус KIA насмерть сбил 55-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. На следующий день по рекомендации ГИБДД перед пешеходным переходом на данном участке был установлен «лежачий полицейский».

Полиция просит очевидцев ДТП обращаться по адресу: Карла Маркса, 49, кабинет № 31 или по телефонам: 97-66-47, 97-66-88, 97-61-46. По итогам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.