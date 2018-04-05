СК возбудил уголовное дело после пожара в московском ТЦ

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы, сообщается на сайте ведомства. Дело возбуждено по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности.

В СК не добавили, определён ли круг лиц, причастных к совершению преступления.

«В настоящее время допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, устанавливается точное количество людей, находившихся в торговом центре, а также площадь возгорания. После ликвидации пожара следователи приступят к осмотру места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили представители ведомства.

Напомним, накануне при пожаре в московском ТЦ погиб один из его сотрудников, ещё трое пожарных пострадали. По словам главы московского управления МЧС Ильи Денисова, системы пожарной безопасности сработали нормально, но погибший перепутал направление к эвакуационному выходу и попал в задымлённую зону.

Всего из ТЦ эвакуировали около 600 человек. Пожар произошёл на последнем этаже на площади 80 квадратных метров и был потушен в течение часа.