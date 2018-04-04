В результате пожара в московском ТЦ «Персей» погиб один человек

Один человек погиб из-за пожара в торговом центре «Персей» на Малой Семёновской улице в Москве, со ссылкой на источник в службе скорой помощи пишет ТАСС.

«Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи. Спасти его не удалось», — сказал собеседник агентства.

По информации «Мэш», погибший — 45-летний Алексей Карпов. В МЧС заявили, что это сотрудник торгового центра. Источник «Интерфакса» рассказал, что всего пострадали двое человек, в том числе один пожарный.

Торговый центр «Персей» загорелся 4 апреля на востоке Москвы, спасатели эвакуировали посетителей. В штабе пожаротушения заявили, что из здания было выведено более 100 человек.